عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الصحة تكشف كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب، المذيع بموقع صدى البلد، تغطية عن آخر قرارت التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهابات الحادة. 

وقال إن وزارة الصحة والسكان، نشرت دليلاً كاملا للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لحالات الـنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد الشديد، كل على حسب درجة خطورته، وأوضحت طريقة التعامل معه، والعلاج المقرر لكل مرحلة.

وأشارت إلى أنه يتم تقسيم الحالات؛ حسب الأعراض، فإذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة يساوى 38، مع كحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ 10 أيام الأخيرة، فيكون التقسيم كالتالي:

أولا.. الحالات البسيطة: وتكون أعراض الأنفلونزا فيها بسيطة، وليست ضمن مجموعات عالية الخطورة، وعلاجها يكون بالمنزل باتباع  الإجراءت المتخذة به، ويكون أيضا حسب رؤية الطبية المعالج.

ثانيا.. الحالات البسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة: وتكون أعراضها بسيطة للأنفلونزا، مصحوبة بأي من الأمراض التالية: «سمنة مفرطة- أمراض مزمنة- السيدات الحوامل- من يبلغون من العمر أقل من عامين أو أكثر من 65 عاما».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة .. التموين : انخفاض أسعار الذهب قريبًا

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

مفيش داعي دلوقت .. مفاجأة سارة عن أسعار الذهب قبل نهاية العام ..فيديو

مات مشنوق.. وفاة غامضة لـ عريس في شقة زوجية بطنطا واتهام صريح لخطيبته

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

ترشيحاتنا

خطوات الحصول على مساعدات مالية من وزارة التضامن فى حالات الكوارث

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

دومفريس أفضل لاعب في مباراة هولندا وأمريكا بكأس العالم

FBI: "تيك توك" خطر على الأمن القومي الأمريكي

أهله عرضوا مليون جنيه للتصالح.. زوج ممرضة مستشفى قويسنا يكشف مفاجأة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها تخطى 2 مليون جنيه.. مصري يعرض عملة نادرة للبيع| تفاصيل

إيمان العاصي تستعرض جمالها بفستان ملفت

حافية القدمين.. منة فضالي تثير الجدل: "لا أقارن حياتي أو سعادتي بأحد"

بحجاب وعباية.. شاهد| رضوى الشربيني من أمام الكعبة

فيديو

انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

بتشوف عفاريت .. حكايات غريبة في حياة حورية فرغلي

الصحة تكشف كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد

تكوني ليا يا هخلص عليكي.. تفاصيل محاكمة قاتل خطيبته ببورسعيد| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ