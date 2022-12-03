الصحة تكشف كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد

قدم أحمد دياب، المذيع بموقع صدى البلد، تغطية عن آخر قرارت التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهابات الحادة.

وقال إن وزارة الصحة والسكان، نشرت دليلاً كاملا للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لحالات الـنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد الشديد، كل على حسب درجة خطورته، وأوضحت طريقة التعامل معه، والعلاج المقرر لكل مرحلة.

وأشارت إلى أنه يتم تقسيم الحالات؛ حسب الأعراض، فإذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة يساوى 38، مع كحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ 10 أيام الأخيرة، فيكون التقسيم كالتالي:

أولا.. الحالات البسيطة: وتكون أعراض الأنفلونزا فيها بسيطة، وليست ضمن مجموعات عالية الخطورة، وعلاجها يكون بالمنزل باتباع الإجراءت المتخذة به، ويكون أيضا حسب رؤية الطبية المعالج.

ثانيا.. الحالات البسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة: وتكون أعراضها بسيطة للأنفلونزا، مصحوبة بأي من الأمراض التالية: «سمنة مفرطة- أمراض مزمنة- السيدات الحوامل- من يبلغون من العمر أقل من عامين أو أكثر من 65 عاما».