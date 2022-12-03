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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس "الغد المصري" باجتماع تحالف الأحزاب: نحتاج فكرة موحدة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية خلال اجتماعه اليوم

قالت جيهان الشريف رئيس حزب الغد المصري الجديد، إنه يجب أن نضع أيدينا على الأساسيات التي تدعم نهضة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها القطاعين الصناعي والزراعي.

وأضافت  "الشريف"، خلال كلمتها باجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أن هناك ضرورة قصوى لطرح فكرة موحدة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق تنمية مستدامة، والعمل على حل مشاكل الصناعة والنظر في المصانع المتوقفة ودعم توطين الصناعة المحلية.

وأشارت رئيس حزب الغد المصري الجديد، إلى أن الحديث عن إصلاح اقتصادي بشكل مطلق دون أن نحدد مواطن الضعف التي تنتاب القطاعات الاقتصادية ووضع حلول قابلة للتنفيذ، لن يجدي ذلك شيئا.

وانطلق، اليوم ، اجتماع تحالف الأحزاب المصري، المكون من 42 حزبا، لمناقشة المحور الاقتصادى كأحد محاور الحوار الوطنى.

ويعرض أحزاب التحالف رؤيتهم بالتحالف بشأن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها.

ويأتي المحور الاقتصادي كواحد من أهم القضايا التي تشغل المواطنين.

وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في التالي:

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

- الصناعة

- الزراعة والأمن الغذائي

- العدالة الاجتماعية

- السياحة

 

 

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تحالف الأحزاب المصرية حزب الغد المصري الجديد اصلاح اقتصادي المحور الاقتصادي الحوار الوطني

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