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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقميص مفتوح.. محمد رمضان يُحيي حفل "ميدل بيست" في السعودية

محمد رمضان
محمد رمضان

انتهى منذ قليل الفنان محمد رمضان، من إحياء حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست بالسعودية.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة “دوشة” التى طرحها بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وظهر محمد رمضان خلال الحفل، ببنطلون أسود وقميص مفتوح وقام بغناء معظم أغانيه بهذا اللوك، وسط تفاعل كبير من الحضور.
 


أحمد سعد يلتقى محمد رمضان فى الرياض
 


وفور وصول محمد رمضان إلى مكان الحفل حرص النجم أحمد سعد على الترحيب بمحمد رمضان، حيث تواجد سعد فى السعودية لإحياء حفل أيضا ضمن فعاليات مهرجان الميدل بيست، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية قبل بداية الحفل.
 


تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد

 

ويصور أيضا محمد رمضان خلال هذه الفترة مسلسله الجديد العمدة الذى يخوض به موسم رمضان القادم، حيث بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية شهر نوفمبر الماضى على أن ينتهى من تصوير جميع أحداثه قبل قدوم شهر رمضان.
 


أبطال مسلسل العمدة



مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق  وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، مجدى بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مهرجان ميدل بيست بالسعودية أحمد سعد مسلسل محمد رمضان الجديد

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