خلال أسبوع| لجنة الزراعة بالبرلمان تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار الدواجن.. فيديو

أكد النائب حسام العمدة عضو لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة بشأن عدد الأطباء البيطريين، موضحًا أن عدد الأطباء البيطريين فى عام 1995، كان 19 ألفاً، واليوم 7000 فقط، رغم التقدم الكبير وما حدث من تقدم والوصول لـ الاكتفاء الذاتى من الدواجن.



وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الدولة تقوم بدور كبير من أجل أن تنخفض أسعار الدواجن، وذلك بعد قرارات توفير الأعلاف بأسعار منخفضة، والإفراج عن كميات من الأعلاف التى كانت بالموانئ.

ولفت إلى أن هناك لجاناً رقابية تتابع الأمر على أرض الواقع، وهناك مؤشرات إيجابية ستكون من الأسبوع المقبل، بشأن أسعار الدواجن.

وأوضح أن الممارسات الاحتكارية، سبب فى الأزمة، وهناك شركات تتعاون وهناك شركات أخرى تبيع بفارق سعر يصل لـ 10000 جنيه للطن.

وطالب من الجميع بالإحساس بالمسئولية، وعدم استغلال الظروف، ويكون هناك انخفاض فى أسعار الأعلاف، وينتج عنها انخفاض أسعار الدواجن.