بـ 35 ألف جنيه.. اشتري أرخص سيارة مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على الكثير من الاصدرات المختلفة، سواء كانت من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، والكروس أوفر الرياضية، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ومنها السيارة سوزوكي ماروتي الشهيرة.

تعد السيارة سوزوكي ماروتي واحدة من ارخص السيارات المطروحة داخل السوق المصري، حيث تبدأ اسعارها من 35 الف جنيه لموديلات 97 بينما ترتفع هذه الاسعار مرورًا بالموديلات الاحدث.

سوزوكي ماروتي

وتمتلك السيارة سوزوكي ماروتي تصميما خارجيا صغير الحجم، مما يساعد قائد السيارة على عملية الاصطفاف، إلى جانب الاستهلاك الجيد للوقود يحث يقدر استهلاكها بحوالي 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ماروتي

وتصل السرعة القصوى للسيارة بحسب البيانات القياسية إلى 138 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 37 حصانا عند 5000 لفة في الدقيقة.

سوزوكي ماروتي

وتستخدم السيارة سوزوكي ماروتي ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع إلى 4 مقاعد، وزجاج يدوي، ونظام صوتي، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي ماروتي

وتفتقد السيارة سوزوكي ماروتي العديد من التجهيزات مثل مكابح ABS، أو منظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى عدم وجود مكيف للهواء، وعلى الرغم من ذلك فتعد واحدة من السيارات الاعتمادية، والتي تتوافر قطع غيارها بسعر مناسب، إلى جانب سهولة الصيانة.

سوزوكي ماروتي

سعر السيارة سوزوكي ماروتي

وتبدأ اسعار السيارة سوزوكي ماروتي في سوق المستعمل من 35 ألف جنيه وحتى 65 ألف جنيه بحسب الحالة العامة للسيارة والموديل.