كاميروني يدرس بمصر يبتكر تطبيقا لتوجيه السائحين لأقرب محطات القطار والأتوبيس |خاص

لطالما شكلت أزمة النقل والمواصلات كابوسا للحكومات والمواطنين على حد سواء، لأسباب كثيرة إما من خلال الازدحام في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، لدرجة أن ساعة الذروة في بعض المدن الكبيرة على مستوى العالم، قد يعتبرها البعض معايشة حقيقية لفيلما من أفلام الرعب، أو من ناحية صعوبة الوصول لوسائل النقل بالنسبة للسائحين أو المغتربين داخل الدولة.

ومن هنا ومع التقدم التكنولوجي في جميع المجالات عامة، وفي وسائل النقل خاصة، بدأت بعض الشركات الناشئة والمطورين في البحث لإيجاد حل يساهم بشكل أو بآخر في هذه المشكلة، وبالفعل شهدت هذه التطبيقات رواجا كبيرا، واستطاعت أن تحقق نجاحا إما مع تفادي ساعة الذروة بتوفير خيارات مختلفة بديلة للوسائل التقليدية أو من خلال توجيه أي مستخدم محتمل إلى المنطقة أو المكان الذي يريده.

وتشهد التطبيقات الخاصة بوسائل النقل حاليا تطورا كبيرا وخيارات أكثر لتوفير أساليب تتناسب مع معظم المشكلات الموجودة، ومن المعروف أن الحاجة هي دائما أم الاختراع، فقد كانت بالفعل حاجة الطالب بورتيمو هي الموجه والدافع الأساسي له لتطوير وابتكار تطبيق خاص بوسائل النقل والمواصلات.

وبورتيمو Portimo ، هو طالب كاميروني في مرحلة الماجستير في هندسة الطاقة الكهربائية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ، تحديدا تخصص تقنيات الصناعة 4.0 التي تشمل الطاقة المتجددة والحوسبة السحابية، قرر كسائح في البداية، وكمغترب أن يطور تطبيقا يمكن السائحين أو المواطنين المغتربين من معرفة أقرب وسائل نقل في المناطق المتواجدين فيها.

وفي حواره لـ "صدى البلد"، قال بورتيمو “إن مشروعي خاص بتطوير تطبيق للسفر يوجه المستخدمين بسهولة إلى أماكن القطارات ومحطات الأتوبيس الأقرب لهم، الذين يجدوا صعوبة في إيجاد مثل هذه المناطق، كما يمكن من خلاله حجز تذكرة إلكترونية للحافلات والقطارات.”

وأضاف بورتيمو Portimo لـ "صدى البلد" أنه “ يعمل على دمج المزيد من الميزات لتطبيق GoTransit والتي ستوفر خيارات ممتازة للسياح، مشيرا إلى أن المسافرين عادة يفضلون الاستمتاع برحلاتهم دون أية عوائق، وفي أحيان كثيرة لا يتمكنون من معرفة أقرب وسائل النقل التي يمكن أن تقلهم، وبالتالي يهدرون وقتا طويلا في ذلك وتطبيقي يعمل على حل هذه المشكلات”.

بورتيمو Portimo في حواره لـ صدى البلد

وأوضح بورتيمو أن تطبيق GoTransit يوفر إمكانية معرفة كل الأماكن التي تتواجد بها وسائل نقل مريحة، والمقارنة بينها وبين الوسائل الأخرى، وبالتالي توفير الوقت والجهد.

وكان بورتيمو أحد الفائزين في مسابقة مطوري هواوي HDC للعام الحالي 2022 على مستوى شمال أفريقيا، حيث تقدم للمسابقة فور رؤيته للإعلان، مشيرا إلى أنه متابع لصفحات شركة هواوي وعدد من الشركات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بورتيمو أنه يمكن تقديم تطبيق GoTransit لوكالات السفر أو أنظمة النقل التي تحتاج بالتأكيد إلى مثل هذه الخدمات المتكاملة كتطبيق مشترك أو واجهة صغيرة لتطبيقاتها الخاصة لصالح العملاء.

وعن خطته المستقبلية بعد عودته لوطنه الأم، الكاميرون، أخبر بورتيمو صدى البلد أنه يطمح لأن يفيد بلده بكل ما تعلمه هنا في مصر، قائلا إن “المطورين لدينا في الكاميرون ليسوا كثيرين لمعالجة المشكلات والقضايا المتزايدة التي تحتاج إلى حل، لذلك هناك حاجة لتدريب المزيد من مطوري السحابة في هذا الصدد وهذا ما أرغب في القيام به بالتعاون مع المطورين الآخرين”.