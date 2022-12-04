عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لريادة الأعمال والابتكار

ورش عمل وحلقات نقاشية بمؤتمر الصناعة 4.0 بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، عن انعقاد مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار والذي يستمر لمدة يومين 10 و11 ديسمبر، وسيتضمن ورش عمل وحلقات نقاش وجلسات فنية ومحادثات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.


وأوضحت الجامعة أن مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار (I4EIP) هو فرصة للجميع سواء خريجين أو حملة ماجستير أو دكتوراه أو طالب جامعي أو باحثن أو شركات ناشئة لمشاركة ومناقشة أفكارك البحثية وملخصات الأبحاث والأفكار مع ممثلين من الشركات متعددة الجنسيات ومن القطاعات المختلفة أيضا .

txt

خبراء تعليم: الاختبارات الإلكترونية تستخرج كافة التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي

txt

الاختبارات الإلكترونية | خبراء تعليم : تصحح آليًا وتقيس المستوى الأكاديمي | إكساب الطالب مهارات متنوعة

txt

تطوير مكتبتها للعالمية .. رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية الحقوق

txt

إنشاء عيادة قانونية ضمن مشروع دولي يضم جامعات فرنسية وعربية بحقوق عين شمس|صور

txt

حزم دون عنف ولين بلا ضعف .. شروط يجب توافرها في المعلم بالمدارس

txt

مصر رئيسا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار

txt

رحلة علمية لطلاب الجغرافيا بتربية عين شمس لمطروح والساحل الشمالي الغربي لمصر|شاهد

txt

ورشة عمل ببنات عين شمس حول"أسس إعداد بحوث الترقية في المجال التربوي"

txt

اليوم.. محاضرةعن ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة برلين فى زراعة عين شمس

txt

أخبار التعليم.. عاشور يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة القاهرة.. توطين صناعة الأطراف الصناعية.. أستاذ تأهيل: خطوة عظيمة تعكس اهتمام الدولة لذوي الإعاقة

وكان قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة عن المشروع الفائز للمشاركة ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشر الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٣ بفينسيا إيطاليا ، وهي المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس" محمد ابو سعده"، للمرة الثامنة لاختيار أفضل افكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع  المعرض حيث تم اختيار  هذه الدورة بعنوان " " The Laboratory of the Future.


وتمكن فريق من جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة إيطالية من الفوز بالمسابقة ، وسوف يقوم المشروع بتمثيل الجناح المصري في بينالي فينسيا الدولي للعمارة.


أوضحت الدكتورة غادة فاروق نائب القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الموضوع الفائز حمل اسم "مختبر النيل" باعتبار النيل يجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى التجميع والتنويع والتعاون.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني ريادة الأعمال والابتكار التنمية المستدامة مصر تحقيق التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

ترشيحاتنا

مفعولها كالسحر .. سجدة تقضي الحوائج وتحقق المطالب المستحيلة

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-12-2022

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تقرير: روسيا تخطط لهجمات إلكترونية وصاروخية على أوكرانيا

غضب من ملابسها الملفتة.. ملكة جمال كرواتيا ترد على تداول صورها بكأس العالم

مرتضى منصور: أسامة نبيه باق في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ