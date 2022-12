ورش عمل وحلقات نقاشية بمؤتمر الصناعة 4.0 بجامعة عين شمس

لريادة الأعمال والابتكار

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 05:00 ص

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، عن انعقاد مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار والذي يستمر لمدة يومين 10 و11 ديسمبر، وسيتضمن ورش عمل وحلقات نقاش وجلسات فنية ومحادثات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.



وأوضحت الجامعة أن مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار (I4EIP) هو فرصة للجميع سواء خريجين أو حملة ماجستير أو دكتوراه أو طالب جامعي أو باحثن أو شركات ناشئة لمشاركة ومناقشة أفكارك البحثية وملخصات الأبحاث والأفكار مع ممثلين من الشركات متعددة الجنسيات ومن القطاعات المختلفة أيضا .

وكان قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة عن المشروع الفائز للمشاركة ببينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشر الذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٣ بفينسيا إيطاليا ، وهي المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس" محمد ابو سعده"، للمرة الثامنة لاختيار أفضل افكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع المعرض حيث تم اختيار هذه الدورة بعنوان " " The Laboratory of the Future.



وتمكن فريق من جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة إيطالية من الفوز بالمسابقة ، وسوف يقوم المشروع بتمثيل الجناح المصري في بينالي فينسيا الدولي للعمارة.



أوضحت الدكتورة غادة فاروق نائب القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الموضوع الفائز حمل اسم "مختبر النيل" باعتبار النيل يجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى التجميع والتنويع والتعاون.