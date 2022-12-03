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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحلة علمية لطلاب الجغرافيا بتربية عين شمس لمطروح والساحل الشمالي الغربي لمصر|شاهد

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة

نظّم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية التربية جامعة عين شمس رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة إلى محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي لمصر وذلك بداية من يوم السبت الموافق 26  وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022م  وبإشراف الدكتور محمد عبد السلام حسين رئيس قسم الجغرافيا بالكلية ولجنة اشراف من السادة أعضاء هيئة التدريس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية والدكتورة صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


وقد حققت الدراسة أهدافها بامتياز وتحقيق مخرجات التعلم  بزيارة الظاهرات الجغرافية حتى وصل عدد المواقع إلى 15 موقعًا ما بين ظاهرات جغرافية طبيعية وبشرية.

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وبدأ مسار الدراسة الميدانية من مقر كلية التربية جامعة عين شمس عابرة طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتم الوقوف في منخفض وادي النطرون (بحيرة العين الحمراء)، وتم الاتجاه مباشرة إلى فندق الإقامة بمدينة مرسى مطروح قرية تيبا روز – الدفاع الجوي بمطروح 


وتم الوقوف عند معاصر الزيتون والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية ومقابلة العمال بها بالإضافة إلى شرح مراحل عصر الزيتون المختلفة. مع دراسة خزانات المياه المنتشرة بين أهالي مطروح لاستثمار مياه الامطار الساقطة في فصل الشتاء وتخزينها وتم شرح كيفية عمل الخزان وكيفية إنشاءه، وتم عمل مقابلة شخصية مع أحد سكان المنطقة .


وتمت دراسة هضبة الدفة مارماريكا من خلال الأودية الجافة والنزول بها والتعرف على مجموعة من الظاهرات الخاصة بالوادي كنقاط التجديد والشلالات و الحفر الوعائية وغيرها من الظواهر الطبيعية، كذلك تم دراسة مزارع التين والزيتون في الحوض الأدنى لأحد الأودية، ونزل الطلاب إلى المزرعة وتم التعرف على خصائصها ومصادر ريها.


وكذلك تمت دراسة الظاهرات الخاصة بالسواحل بجوار السفينة الغارقة، وتمت دراسة مجموعة من الظواهر الخاصة بالساحل كرواسب البلايا والمصاطب الشاطئية.

وفي نهاية كل يوم من أيام الرحلة عقد سيمنار بفندق الإقامة تم استعرض ومناقشة الطلاب فيما تم تحصيله ورؤيته من ظاهرات جغرافية.  

كما تمت زيارة لاحد مخرات السيول وتم نزول الطلاب إلى الوادي ودراسة انحدار بطن الوادي تجاه مقر السيل والتعرف على مناطق تصريف مياه السيل، كما توجهت الرحلة نحو غابة شجرية لأشجار الكازورين التي تروى بمياه محطة الصرف الصحي القريبة من المكان، وتم عمل مقابلة شخصية مع العمال. 
ومن خلال دراسة الظاهرات البشرية في نطاق المدينة وربطها بالمواقع الصناعية والموارد الاقتصادية  تم زيارة أحد مصانع الرخام والجرانيت تم مقابلة المهندس المسؤول عن المصنع حيث قام بتوضيح مراحل تجهيز الرخام والجرانيت من البداية إلى وصولها للمستهلك.


ومن خلال دراسة السواحل تمت زيارة شاطئ عجيبة وتمت دراسته دراسة جيومورفولوجية وقد تعرف الطلاب على مجموعة كبيرة من الظاهرات الخاصة بجيومورفولوجية الشواطئ كالجروف والكهوف وغيرها من الظاهرات الساحلية التي توضح آلية عمل التعرية البحرية وتأثيرها على الصخور والشواطئ، كما تم التوجه إلى  البحيرات الملحية وكيفية استخراج الملح وبخاصة في فصل الصيف.

 ما تمت زيارة شاطئ رومل وتم توضيح ما تم من أحداث تاريخية مرتبطة بالمكان.. وتم الوقوف بالشرح والتحليل على نقاط مهمة من الانجازات الضخمة كمدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية
واختتمت الدراسة الميدانية بزيارة المدينة والتجول في سوقها وقام الطلاب بمقابلة شخصية مع بعض البائعين والتعرف على آلية عمل السوق وتم عقد السيمنار الاخير وتم تكريم بعض الطلاب المتفوقين والمتميزين من قبل هيئة الإشراف.. وفي يوم الأربعاء 30 نوفمبر تمت العودة بسلامة الله إلى القاهرة.
وفي النهاية شكر واجب للقوات المسلحة المصرية متمثلة في دار الدفاع الجوي بمطروح وقرية تيباروز لتوفير الامن والامان لطلابنا الأعزاء والسهر على راحتهم ومساهمتهم الفعالة في تنفيذ برنامج الرحلة.

قسم الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافية بكلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس محافظة مطروح الساحل الشمالى الغربي لمصر

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