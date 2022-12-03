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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حزم دون عنف ولين بلا ضعف .. شروط يجب توافرها في المعلم بالمدارس

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتور تامر شوفي  الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان إيجاد المعلم المادة التي يدرسها للطلاب ليس العنصر الوحيد الذي ينجح منظومة التعليم ولكن ضرورة وجود صفات مهمة يجب توفرها في المعلم هي أن يكون حزم دون عنف ولين بلا ضعف.

وأضاف الدكتور تامر شوقي إن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لتطوير شامل لمنظومة التعليم لافتا أن قرار إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم  فى صالح العملية التعليمية وحل جذرى لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم.

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وأكد تامر شوقي أن المعلم عنصر رئيسى فى معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.

وأوضح  أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسى فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير.

وأضاف الخبير التربوي  أن  دور المعلم الإيجابي فى دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، فى ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

 أهم صفات المعلم الناجح

الأهداف الواضحة
إن المعلم الناجح يعمل ضمن خطة عمل واضحة وأهداف محددة، فهو يكره الفوضى ولا يستطيع أن يوصل معلوماتهِ بشكلٍ صحيح ومبدع في جو مليء بها.

عدم انتظار عبارات الشكر
يعمل المعلم الناجح بمحبة وإخلاص وبضمير حي وواع، ولا ينتظر على الإطلاق توجيه أي عبارة إيجابية من الآخرين تدل على الشكر والامتنان، ويجد أنّ نجاح طلابه وتفوقهم هو أكبر شكر له على جهده وتعبه.

الروح الإيجابية
يتميّز المعلم الناجح بروحهِ الإيجابية التي تنعكس على جو الصف المدرسي بشكل  عام، وعلى سرعة تلقي الطلاب للمعلومات، كما يتميز بمواقفه الإيجابية التي يتخذها في مختلف المواقف التي يتعرض لها في المدرسة.

توقع النجاح لطلابه 
يثق المعلم الناجح بذكاء طلابهِ وقدرتهم العالية على تحقيق التقدم والنجاح في الحياة، وهذا ما يُحفّز الطالب ويدفعه إلى المُثابرة لتحقيق أعلى العلامات في الامتحانات المدرسيّة ليصل لأهدافهِ وطموحاتهِ.

التمتع  بروح الدعابة
يبتعد المعلم الناجح عن التعامل مع طلابه وزملائهِ بجدية مبالغ فيها، ودائمًا ما يعمل على إدخال شيء من الدعابة والمتعة أثناء شرحه للمعلومات والدروس لطلابه إن كان في المدرسة أو الجامعة.

تشجيع الطلاب
دائمًا ما يحاول المعلم الناجح أن يثني على طلابه ويشجعهم عندما يُحققون علامات جيدة في الامتحانات المدرسية وعندما يبذلون مجهودًا للوصول للأهداف والنجاح.

التجديد
يسعى المعلم الناجح إلى التجديد الدائم، فهو لا يتردد مثلًا في إدخال بعض الأساليب التعليمية الجديدة والطرق الحديثة غير المألوفة طالما أنها تخدم العلم، وتساعد الطلاب على تلقي المعلومات وحفظها بشكلٍ سريع.

جامعة عين شمس الخبير التربوي بجامعة عين شمس منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم

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