ذاكرة الوطن .. وزيرة الثقافة : لن أسمح بأي تقصير في دار الكتب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها لن تسمح بأي تقصير في دار الكتب التي تعد بمثابة ذاكرة هذا الوطن، مشيرة إلى أن زيارتها التفقدية لدار الكتب تهدف لمنع تكرار أي شكل من أشكال الاهمال أو التسيب في الدار، من خلال مراجعة الدورة المستندية للوثائق.



وتابعت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الدولة تتجه إلى الرقمنة في كافة القطاعات، وفي هذا الاطار نعمل على مواكبة هذا التطور، مشيرة إلى أن هناك بعض الإدارات في وزارة الثقافة بدأت الرقمنة بشكل مبدئي، ونعمل على اعداد مشروع متكامل لرقمنة الثقافة بشكل عام الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الأردن ستكون ضيف شرف معرض الكتاب، وعدد الناشرين هذا العام أكبر من العام السابق، وسيتم اعداد مؤتمر صحفي للإعلان عن فاعليات معرض الكتاب .