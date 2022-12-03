عمليات ردع الناتو| شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات F-15 في بولندا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، نشر مجموعة من مقاتلات F-15 في بولندا قرب الحدود الأوكرانية.

وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلات F-15 في بولندا ستتدرب على عمليات الردع في الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي سياق مختلف، وقعت إستونيا عقدًا لشراء 6 منظومات صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس"، مقابل 200 مليون دولار، وفق ما أعلن المركز الإستوني للاستثمارات في الدفاع، يوم السبت.

وأبرم المدير العام للمركز ماغنوس، فالديمار سار، الاتفاق، يوم الجمعة، مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بهدف تعزيز "قدرة الرماية غير المباشرة" للقوات الإستونية، أي إطلاق النار على أهداف لا يراها مشغل قاذفة الصواريخ، وفق ما جاء في بيان.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بهذا النوع من قاذفات الصواريخ، مما عزز إلى حد بعيد قوتها النارية في مواجهة العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.