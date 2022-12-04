القسم الثالث.. سوهاج يستغنى عن 9 لاعبين بعد التعادل أمام أهلي المنشاة

قررت إدارة نادي سوهاج الرياضي الهابط حديثا لدورى الدرجة الثالثة ، الاستغناء عن عدد من اللاعبين،عقب التعادل بالجولة الخامسة أمام نادي أهلي المنشاة .

وصرح مسئول داخل نادي سوهاج رفض الإفصاح عن اسمه بأن إدارة النادي قررت إعادة هيكلة الفريق، ومن ثم إصلاح البداية السيئة في الاختيارات والاعتماد على ابناء النادي بالفترة القادمة.

وأكد المسئول أن إدارة النادي قد قررت الاستغناء عن ٩ لاعبين اليوم، عقب التعادل أمام فريق أهلي المنشاة بالجولة الخامسة لمجموعة سوهاج بالقسم الثالث .

ويذكر أن قد أنهى نادي سوهاج اتفاقه مع محمد رمضان مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمد جودة المدير الفني الأسبق .

وجدد نادى سوهاج الثقة في الجهاز المعاون المكون من ابو النصر الديب مدرب عام وأحمد حمدي ميمي مدرب حراس ومؤمن زكريا مدير إداري وكذلك الجهاز الطبي