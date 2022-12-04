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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مفهوم جديد للنقل التجاري.. أبرز مميزات وحش تسلا الجديد| فيديو

صدى البلد

بدأت تسلا تسليم العملاء لشاحنتها الكهربائية بالكامل، مع الكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول مجموعة نقل الحركة الخاصة بها.

 

وفقًا للشركة الأمريكية، فإن سيارة سيمي الجديدة Tesla Semi "وحش" ​​بإجمالي ناتج أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في حالة أي شاحنة تعمل بالوقود الحفري على الطريق، ومع ذلك لم تكشف تسلا بالضبط عن رقم خرج الطاقة أو الذروة المستمرة.

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Tesla Semi

تسارع تسلا سيمي من 0 إلى 60 ميل في الساعة (96.5 كم / ساعة) في زمن 20 ثانية فقط عند التحميل الكامل، (يعني التحميل الكامل 37195 كجم ما يعادل 82000 رطل) إجمالي الوزن المختلط (GCW) ، لأن الوزن الإجمالي المسموح به للمركبات التي تعمل بالبطاريات يزيد بمقدار 2000 رطل عن المركبات التي تعمل بالديزل - 80.000 رطل.

 

ربما هذا هو السبب في أن سيارة تسلا سيمي المحملة بشكل كبير كانت قادرة على التسارع بسهولة عند القيادة صعودًا على منحدر بنسبة 6 ٪ في Donner Passفي شمال سييرا نيفادا ، كما هو موضح في الفيديو (37:30) مرت السيارة بسهولة.

 

صرح إيلون ماسك بأن تسلا سيمي تسير مثل الشاحنة العادية، على الرغم من أنها أكبر وأثقل.

Tesla Semi

تم تجهيز تسلا سيمي بنظام ثلاثي المحركات جديد، والذي يتكون من ثلاثة محركات كهربائية مستقلة مقارنة بأربعة، كان من المتوقع استخدامها في عام 2017 عندما تم الإعلان عن الشاحنة لأول مرة، ويتم استخدام المحركات لتشغيل المحورين الخلفيين الثاني والثالث حيث لا يتم تشغيل المحور الأمامي.

 

يحتوي المحور الخلفي الأول على محرك كهربائي واحد، يعمل باستمرار من خلال ترس تخفيض السرعة أحادي السرعة، تم تحسينه للقيادة على الطرق السريعة، ويتم استخدام المحركين الكهربائيين الآخرين في المحور الخلفي لتشغيل العجلات اليمنى واليسرى بشكل فردي، وتم تحسين هذين المحركين للتسارع وعزم الدوران.

 

اعتمادًا على الظروف (خاصة السرعة وموضع دواسة الوقود)، يتم تعشيق المحركين الخلفيين تلقائيًا وبسلاسة أو فصلهما ميكانيكيًا عن محور القيادة لتقليل فقد الطاقة.

 

طريقة عمل المحركات في سيارة تسلا سيمي الجديدة:

 

من المهم ملاحظة أن مكونات مجموعة نقل الحركة في سيارة تسلا سيمي المستخدمة مستعارة من مركباتها الكهربائية الأخرى، بما في ذلك المحركات الكهربائية والمحولات ونظام المضخات الحرارية ونظام المعلومات والترفيه.

Tesla Semi

كما هو الحال في السيارات الكهربائية الحديثة الأخرى، فإن مجموعة نقل الحركة شاحنة تسلا سيمي جاهزة تمامًا للتعافي المكثف، حيث أظهر اختبار الشركة أنه من الممكن النزول من المنحدرات باستخدام الكبح المتجدد ولديك مكابح ميكانيكية باردة في الأساس.

 

تشير التوقعات إلى أن سعر سيارة تسلا سيمي سيبدأ من 200,000 ألف دولار.

سلا سيمي Tesla Semi Tesla إيلون ماسك السيارات الكهربائية

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