مرتضى منصور: أسامة نبيه باق في الزمالك

رد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على الأخبار والشائعات المتداولة بشأن رحيل أسامة نبيه المدرب العام عن الجهاز الفنى للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقناة الزمالك الفضائية: "أسامة نبيه لن يرحل وسيحضر مران الفريق اليوم، ولا صحة للشائعات التى رددها الإعلام الفاسد حول النادى بهدف هدم استقراره .

وواصل مرتضى منصور حديثه قائلا: “أسامة نبيه غاب عن المران بسبب تعرضه للإصابة بالإنفلونزا وجميع الناس تصاب بذلك .. لا صحة لوجود مشادة بينه وبين عبدالله جمعة لاعب الفريق أو رحيله لتدريب أسوان أو المحلة مثلما يتردد”.

وأضاف مرتشى منصور، موجها حديثه لمروجى خبر استقالة أسامة نبيه: “هتشوفوا أسامة نبيه بكره فى التدريب هيكون منظركم ايه..”.

فيريرا يصعد 4 ناشئين للفريق الأول

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول أمس السبت.

وشهد التدريب مشاركة رباعي فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر.

وخاض الرباعي التقسيمة الفنية مع لاعبي الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

سيف الدين الجزيري يعود إلى الزمالك الاثنين المقبل

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.