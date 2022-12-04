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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 قنوات ناقلة .. موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في دور الـ 16 بكأس العالم 2022

فرنسا
فرنسا

يواجه منتخب فرنسا منافسه بولندا اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر .

وتقام مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء 

وتذاع مباراة فرنسا ضد بولندا عبر قناة beIN Sports HD Max 1 ، beIN Sports HD Max 2 ، beIN Sports HD Max 3 ، beIN Sports HD Max 5 ، beIN 4K HDR ، beIN Sports connect ، Alkass EXTRA One HD ، Alkass EXTRA Two HD

ونجح منتخب فرنسا في عبور دور المجموعات بعد الفوز علي أستراليا والدانمارك وخسارة امام تونس فيما وصل منتخب بولندا لدور الـ 16 بعد الفوز علي السعودية والتعادل مع المكسيك وهزيمة امام الارجنتين

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا وبولندا الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا في دور ربع نهائي كأس العالم .
 

منتخب فرنسا فرنسا بولندا السنغال انجلترا كأس العالم

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