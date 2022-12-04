8 قنوات ناقلة .. موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في دور الـ 16 بكأس العالم 2022

يواجه منتخب فرنسا منافسه بولندا اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر .

وتقام مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء

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ونجح منتخب فرنسا في عبور دور المجموعات بعد الفوز علي أستراليا والدانمارك وخسارة امام تونس فيما وصل منتخب بولندا لدور الـ 16 بعد الفوز علي السعودية والتعادل مع المكسيك وهزيمة امام الارجنتين

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا وبولندا الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا في دور ربع نهائي كأس العالم .

