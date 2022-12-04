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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة ولجنة تكافؤ الفرص يبحثان آليات تنفيذ معسكر طالبات المعاهد التكنولوجية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

استقبل  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستاذة هالة محمد الأمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص ومدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة،  بمقر المعهد لبحث آليات تنفيذ معسكر طالبات المعاهد التابعين للكليات التكنولوجية بمعهد إعداد القادة، وذلك تحت اشراف عام الاستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وتحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وقد أكد  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة اهتمام الدولة المصرية بالفتيات من خلال بناء قدراتهن  بإقامة العديد من البرامج التدريبية المختلفة لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية فى جميع المجالات.

ويأتي ذلك انطلاقا من التوجيهات السياسية بالدولة نحو انخراط الشباب بالعمل التطوعي ونشر الوعي بينهم واطلاعهم على المشروعات القومية الجارى تنفيذها وصقل روح الانتماء بهم، واتساقا بالدور المنوط بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى باستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الفتيات وتاهيلهن بالإمكانيات اللازمة للعمل والتميز في ظل النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال لجنة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة  ومعهد إعداد القادة للعمل على زيادة رفع الوعى (الصحى - الاجتماعي- الأسرى) لطالبات بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية  من خلال مجموعة من الندوات وورش عمل في مختلف المجالات والمتمثلة فى التوعية بمخاطر التهديدات الإلكترونية وكيفية مواجهتها، بجانب التعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لدعم الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات القومية مثل (مودة - تكافل وكرامة - الأسرة المصرية، الخ)، بالإضافة إلي التوعية بتنظيم الأسرة والغذاء الصحى، التعريف بالشمول المالى والتجارة الإليكترونية، وكذلك محاضرات الوعي الديني  لمواجهة التطرف وظاهرة الأنتحار والتفكك الأسرى، وعرض نماذج ناجحة لسيدات مؤثرات فى المجتمع المصرى والدولى.

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