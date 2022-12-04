لعشاق سامسونج وأوبو.. اعرف إزاي تحدث تليفونك لـ أندرويد 13

تقدم شركة جوجل من خلال نظام التشغيل أندرويد 13، الكثير من الميزات الجديدة والأداء المحسن، والتي سعت شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى إضافتها إلى أجهزتها الرائدة والمتوسطة الفئة وحتي الأقتصادية، كان من أولها شركة سامسونج تليها شركة أوبو.

وتوفر مميزات Android 13، قدرات تخصيص أكبر سواء الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية، بالإضافة إلى دعم ضبط إعدادات اللغة على مستوى التطبيق، إلى جانب المزيد من عناصر التحكم في الخصوصية لتحسين تجربة المستخدم.



أفضل مميزات Android 13

1. تفعيل الوضع المظلم تلقائيا:

يتيح نظام التشغيل Android 13، لمستخدمي أجهزة أندرويد إمكانية ضبط إعدادات الوضع المظلم Dark Mode، لتفعيل الميزة تلقائيا في وقت النوم لتعتيم الخلفية وتطبيق سمة داكنة على الهاتف.

2. ضبط إعدادات اللغة لكل تطبيق:

يوفر نظام تشغيل جوجل أندرويد 13، إمكانية ضبط إعدادات اللغة وفقا لكل تطبيق، بحيث يمكن للمستخدم اختيار لغة التطبيق بعيدا عن لغة النظام التي يعمل بها الهاتف.



3. الحد من وصول التطبيقات لمكتبة الصور:

تشمل مميزات الخصوص الجديدة في Android 13، خاصية رائعة تحد من وصول التطبيقات إلى جميع الصور في مكتبة الصور، بحيث يمكن للتطبيق الوصول إلى صور محددة فقط يختارها المستخدم وليس لجميع الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف.

كيفية تنزيل Android 13 لهواتف سامسونج وأوبو

زودت سامسونج واجهة المستخدم الجديدة One UI 5.0، بالعديد من المزايا حيث ستسمح للمستخدمين بتعيين صور الخلفية مع مجموعة واسعة من الأنماط والتصميمات والألوان، وكما ستتيح واجهة المستخدم الجديدة هذه للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من الصور الحالية وصور المعرض وشاشات القفل الديناميكية كلها في مكان واحد، إليك كيفية تنزيل أندرويد 13 على أجهزة جلاكسي من سامسونج:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز Samsung Galaxy.

الخطوة الثانية: قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تحديث البرنامج Software Update.

الخطوه الثالثة: انقر فوق تنزيل وتثبيت Download.



كيفية تنزيل وتثبيت تحديث ColorOS 13 التابعة لـ أوبو

كشفت شركة أوبو مؤخرا النقاب عن واجهة المسنخدم الجديدة ColorOS 13 ومميزاتها، إلى جانب الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 13، إليك كيفية تنزيل التحديث الجديد:

1. افتح تطبيق الإعدادات أو Settings على هاتفك.

2. اضغط على خيار تحديث البرنامج Software Update.

3. إذا وجدت تحديثا، فانقر فوق Download Now.

4. بعد التنزيل انقر فوق زر التثبيت.

5. اضغط على إعادة التشغيل، حتى يمكن تطبيق الترقية على جهازك.