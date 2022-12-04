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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة الدعاوى المقامة ضد محمد رمضان للمحاكمة| التفاصيل الكاملة

محمد رمضان
محمد رمضان

دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان.. حددت المحكمة المختصة جلسة 20 ديسمبر لبدء محاكمة الفنان محمد رمضان في 4 دعاوى مقامة ضده من الإعلامي عمرو أديب.

حيث أحالت نيابة أكتوبر 4 عرائض مقدمة من وكيل الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

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إحالة 4 دعوى ضد محمد رمضان إلى المحكمة الاقتصادية

وتضمنت الاتهامات الموجهة للفنان محمد رمضان، سب وقذف وتشهير واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن.

وكان المحامي طارق جميل قد أقام 4 دعاوى قضائية موكلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان.

محمد رمضان

براءة الإعلامي عمرو أديب من تهمة سب محمد رمضان

وكانت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة  الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ لسنة ٢١، و المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

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وتقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

عمرو أديب

ورأت المحكمة في حكمها أن "أديب" لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي ، وأن حديثه عن "رمضان" من قبيل النقد المباح ، وأنه لم يستخدم أي عبارات سب وقذف في حقه ، لذلك قضت ببراءته وقال طارق جميل سعيد ، أن " أديب" تقدم ب 4 بلاغات ضد محمد رمضان ، في شهر ابريل الماضي ، اتهمه فيهم بالسب والقذف والتشهير والحط من القدر واستخدام صوته علي محتوي دون إذنه ، بالاضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي ، وما زالت قيد التحقيقات في نيابة 6 أكتوبر.

وأضاف دفاع "أديب" أن موكله يثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة النيابة العامة والقضاء المصري للحصول علي حقه كاملا في الجرائم المؤثمة قانونا التي ارتكبها "رمضان" في حقه.

محمد رمضان عمرو أديب المحكمة الاقتصادية دعوى عمرو أديب محاكمة محمد رمضان

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