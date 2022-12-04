الكاراتيه المصري يتصدر ترتيب البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا

سيطر منتخب الكاراتيه المصري في اليوم الختامي على صدارة ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار والتي تستضيفها مدينة ديربان بجنوب إفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وجاءت مصر في صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 32 ميدالية متنوعة بواقع 19 ميدالية ذهبية و 5 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية .

وحقق منتخب الكاراتيه المصري ذهبية جديدة في اليوم الختامي

وهي ذهبية الكوميتيه رجال بعد الفوز على الجزائر في النهائي بنتيجة 3-0 ومثل المنتخب عبد الله ممدوح ، يوسف بدوي ، طه طارق ، محمد رمضان ، عبد الله هشام .

وكانت البعثة المصرية قد حققت سبع ميداليات أمس في اليوم الثاني للبطولة بواقع 7 ذهبيات و أربع فضيات وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات عن طريق كلا من

الذهب :

جنى على - 48ك كوميتيه شابات

رحمه طلبه -59 ك كوميتيه شابات

محمد هانى -55 ك كوميتيه شباب

كريم احمد -63 ك كوميتيه ناشئين

عمر متولى +70ك كوميتيه ناشئين

يوسف هانى -76ك كوميتيه شباب

عمر عثمان +76 ك كوميتيه شباب

الفضة:

ايه ابراهيم ضمانى - 53كوميتيه شابات

ملك البربرى - 54 ك كوميتيه ناشئين

فرح جابر + 59 ك كوميتيه شابات

محمود عبد العزيز -68 ك كوميتيه شباب

البرونز

جنى حازم-54ك كوميتيه ناشئات

عبد الله التهامى -52ك كوميتيه ناشئين

احمد ابو الروس -61 ك كوميتيه شباب

وتحتوي البطولة على 4 فئات عمرية وهم عمومي "رجال وسيدات" وتحت 21 سنة "رجال وسيدات" وشباب وشابات وناشئين وناشئات.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من: مريم أحمد وجنا حازم وملك ناجي وزين الدين محمد وعبد الله علي ومحمد أشرف وكريم محمد وعمر أحمد وجنى خميس وجنة محمود وآية إبراهيم ورحمة محمد وفرح أحمد ومحمود محمد ومحمد هاني وأحمد سامح ومحمود عبد العزيز ويوسف هاني وعمر أشرف ونورهان محمد وريم أحمد وأحلام حمدي ودهب ياقوت وفريال أشرف ومنه شعبان وحبيبة ماجد وكريم وليد وكريم محمد وأحمد أيمن وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق ومحمد أحمد وعبد الله هشام.