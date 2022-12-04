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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المغني الكوري أونو يحتفل بتأهل منتخب بلاده في كأس العالم من مصر

تشا أونو في مصر
تشا أونو في مصر

احتفل المغني الكوري تشا أونو بتفوق منتخب بلاده في مباريات كأس العالم وتأهلهم لدور الـ 16 بعد الفوز على البرتغال، رغم فوز الأوروجواي في مبارتهم مع غانا. 

 

وقال تشا أونو في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجده في مصر أمس، لحضور عرض أزياء ديور العالمية، إنه سعيد بتأهل منتخب كوريا الجنوبية، كاشفا إنه شاهد مباراة فريقه في مصر، وكانوا جميعا سعداء بهدف التأهل، وبهذه اللحظات التاريخية. 

 

وعبر تشا أونو الذي يبلغ من العمر 25 عاما، عن أمنياته ليكون العام المقبل سعيدا على الجميع، وذلك بعدما استقبله المصريين بحفاوة كبيرة منذ وصوله إلى المطار. 

 

 

و احتشد العشرات من الفتيات والمعجبين أمام المطار لتحية النجم الكوري عضو في فرقة ASTRO فور وصوله مطار القاهرة الدولي، الجمعة الماضي، للمشاركة في  عرض أزياء ديور بمنطقة الأهرامات. 

 

ولد تشا أونو في 30 مارس 1997 في جونبو، بمقاطعة جيونجي، والتحق بمدرسة «ساري» الاعدادية، ثم مدرسة ساري الثانوية، وتخرج في مدرسة هانليم للفنون المتعددة عام 2016.

 

عمل تشا أونو كممثل وعضو في فرقة ASTRO الموسيقية، حيث ظهر لأول مرة كعضو في فرقة الفتيان الغنائية الشهيرة في عام 2016، مع Moonbin و MJ و Jinjin و Rocky و Yoon Sanha.

 

ويشتهر المغني الشاب بصوره الرائعة ووسامته لدرجة أنه يلقب بـ “عبقري الوجه” بسبب جماله، الذي يجذب الكثير من المعجبين، وهو أحد المشاهير الذين تعاقدت معهم ديور لتسويق منتجاتها.

تشا أونو عرض ديور كوريا الجنوبية منتخب كوريا كأس العالم

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