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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الدورة التدريبية الدولية في مجال التمريض بمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال التدخل التمريضي للمتدربين والمتدربات الأفارقة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.

وشارك في الدورة، كلا من: الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي رئيس قسم الكلي ونائب مدير المركز، إيمان محمود رئيس هيئة التمريض بالمركز، الدكتورة غالية أبو غازي مديرة الجودة بالمركز، فاطمة شفيق رئيس هيئة التمريض بمستشفى الباطنة التخصصي، وماجدة رفعت، أماني السيد أحمد رئيس هيئة تمريض مستشفى المنصورة الجامعي، إخلاص جاد رئيس هيئة تمريض الجهاز الهضمي، زينب عبد الغني رئيس هيئة تمريض مستشفى الطوارئ، إيناس السيد عيسي مدير هيئة تمريض الأورام.

ومن جهته، أكد الدكتور باسم صلاح أن هناك 600 من العاملين في مجال التمريض في الفروع الثلاثة بالمركز، بذلوا مجهودا عظيما، ومع الدعم والإدارة؛ استطعنا أن نوجد آلية منتظمة للتعليم الطبي المستمر.

وأشار إلى أن المركز ينظم العديد من الدورات التعريفية بشكل منتظم على مدار السنة، على جدول محدد مسبقا في أكثر من مجال، ومنها: دورات في مكافحة العدوى، ودورات في التعامل مع المرضى، ودورات في الإسعافات الأولية، ودورات في المضادات الحيوية ومشاكلها، لافتا إلى أن هذه الدورات موجهة للتمريض وليس للأطباء، وأن أهميتها المباشرة تكمن في أنها تحسن المستوى المهاري والمعرفي للممرضين والممرضات؛ وهذا ينعكس انعكاسا مباشرا على المريض.

وصرحت إيمان محمود رئيس هيئة تمريض مركز الكلي والمسالك البولية بأن هذه الدورة، هي الأولى من نوعها لتدريب تمريض إفريقي من حوالي 13 دولة بالقارة السمراء، في رحاب مستشفيات جامعة المنصورة.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهي دائما تنظم دورات تدريبية للقطاع الطبي لأطباء من دول إفريقيا المختلفة، وأُقيمت 22 دورة، بإجمالي 495 متدربا إفريقيا، ومنهم 21 دورة للأطباء؛ وتعد الدورة الحالية، هي الأولى لطاقم التمريض، بوجود 20 متدربا إفريقيًّا.

وتعد هذه الدورة أيضا، فرصة للتمريض أن ينقلوا خبراتهم إلى متدربين أفارقة؛ ليحملوا إلى بلادهم الخبرة والمعرفة والانطباعات عن المنصورة، ومركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، حيث أن الأطباء المتدربين بالدورات السابقة، ما زالوا على علاقة مستمرة بالمركز.

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