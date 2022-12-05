أقل سعر لجرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-12-2022

ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة تتراوح ما بين 265 إلى 240 جنيها فى الجرام الواحد وذلك على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



سعر الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1966جنيها



بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 1802 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1720 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1474جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو1147 جنيها.

أقل سعر لجرام الذهب في مصر



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 983جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الاثنين مسجلا 13760 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.96مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل الذهب عالميا نحو 1800دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية

سعر الذهب عالميا

اختلاف سعر الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.