أبو المجد: من يملك تأشيرة بالخارج يحق له استيراد سيارة من أية دولة

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن من حق المواطن الذي يملك تأشيرة في الخارج استيراد سيارة من أي دولة مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية، وهو أمر يجب النظر إليه بعين الاعتبار.

وتابع أبو المجد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" المواطن المقيم في دول الخليج لا يحصل على نفس المزايا التي توفرها مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج بالنسبة للمقيمين في الدول الأجنبية لأن المعاملة الجمركية في أوروبا تختلف عن البلدان العربية.

واعترض رئيس رابطة تجار السيارات، على بعض نقاط اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق بإلزام المصري المقيم بالخارج باقتصار استيراد السيارات على الدولة التي يملك فيها تأشيرة.

