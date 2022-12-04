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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي في الصدارة .. منافسة مشتعلة على صدارة هدافي كأس العالم 2022

كليان مبابي
كليان مبابي

انتهى اليوم الثاني من مراحل خروج المغلوب فى بطولة كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين مع نهاية الدور الأول، لكن كيليان مبابي نجم فرنسا كان له رأي آخر.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

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ونجح منتخبا فرنسا وإنجلترا، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، على حساب كلا من بولندا والسنغال على الترتيب.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره بولندا، بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

بينما تأهل منتخب إنجلترا على حساب السنغال، بعدما فاز عليه بنتيجة 3/ 0، في المباراة التي جمعت بينهما، في نفس الدور.

وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 5 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 3 أهداف

أولفييه جيرو - فرنسا - 3 أهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

روبرت ليفاندوفسكي - هدفان

كأس العالم فرنسا فرنسا وإنجلترا ربع نهائي كأس العالم 2022 ليونيل ميسي أولفييه جيرو

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