أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
عقودهم انتهت.. أحمد حسن يكشف موقف الزمالك النهائي من ضم نجوم الأهلي
حسم نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقفه من التعاقد مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتهية عقودهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
هاري كين أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال
توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
أرقام تاريخية لـ هندرسون وكين مع منتخب إنجلترا في كأس العالم
قاد الثنائي جوردان هندرسون وهاري كين، منتخب بلادهما إنجلترا، إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة.
استبعاد سترلينج من مواجهة السنغال وإنجلترا .. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد رحيم سترلينج، نجم تشيلسي، من قائمة إنجلترا أمام السنغال، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا
توج كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
عقوبات صارمة من رابطة الأندية ضد الإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي.. تفاصيل
قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الاسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة في المباراة الاخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار.
ليس النصر السعودي.. ناد عربي يُجهز عرضا ضخما لـ رونالدو
كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة من جانب نادي الريان القطري، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
فرنسا تكتسح بولندا بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.