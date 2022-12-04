عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

عقودهم انتهت.. أحمد حسن يكشف موقف الزمالك النهائي من ضم نجوم الأهلي

حسم نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقفه من التعاقد مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتهية عقودهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هاري كين أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أرقام تاريخية لـ هندرسون وكين مع منتخب إنجلترا في كأس العالم

قاد الثنائي جوردان هندرسون وهاري كين، منتخب بلادهما إنجلترا، إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة.

استبعاد سترلينج من مواجهة السنغال وإنجلترا .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد رحيم سترلينج، نجم تشيلسي، من قائمة إنجلترا أمام السنغال، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا

توج كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عقوبات صارمة من رابطة الأندية ضد الإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي.. تفاصيل

قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الاسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة في المباراة الاخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار.

ليس النصر السعودي.. ناد عربي يُجهز عرضا ضخما لـ رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة من جانب نادي الريان القطري، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فرنسا تكتسح بولندا بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.

الزمالك كأس العالم 2022 انجلترا السنغال الاسماعيلي رونالدو كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

برج العذراء .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : تجنب الإنفاق بلا فائدة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : مشكلة تواجه هؤلاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 ديسمبر 2022 .. مزايا مالية للجوزاء وخسارة للدلو واستقرار عاطفي لهؤلاء

أخبار التعليم|أبرهه الحبشي أراد هدم برج خليفة أم الكعبة؟.. سؤال يثير السخرية عبر السوشيال ميديا.. وزير التربية والتعليم: الثروة البشرية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات

أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

مبابي في الصدارة .. منافسة مشتعلة على صدارة هدافي كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ