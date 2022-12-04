أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

حسم نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقفه من التعاقد مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتهية عقودهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

قاد الثنائي جوردان هندرسون وهاري كين، منتخب بلادهما إنجلترا، إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة.

كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد رحيم سترلينج، نجم تشيلسي، من قائمة إنجلترا أمام السنغال، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

توج كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وبولندا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

قررت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الاسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة في المباراة الاخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار.

كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة من جانب نادي الريان القطري، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.