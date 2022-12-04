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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقودهم انتهت.. أحمد حسن يكشف موقف الزمالك النهائي من ضم نجوم الأهلي

صدى البلد

حسم نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، موقفه من التعاقد مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتهية عقودهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “الزمالك يرفض التفاوض أو التعاقد مع أي من لاعبي الأهلي المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الجاري”.

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تدريب الزمالك

من جانب آخر، خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة، التركيز على تنفيذ مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة بالاستلام والتسلم، ثم التسديد على المرمى من مسافات مختلفة؛ لتجهيزه للمباريات المقبلة بالشكل الأنسب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة طلائع الجيش المقبلة، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

الزمالك مرتضى منصور الأهلى أحمد حسن تدريب الزمالك

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