أنا بموت.. حنان فريد الديب تكشف عن كلمات والدها الأخيرة لها.. فيديو

تحدثت الإعلامية حنان فريد الديب، عن والدها الراحل، قائلة:مكتب والدي مازال متواجد ومفتوح أمام الجميع، والدى كان يقبل القضايا بعقله وليس مشاعره.. وكان يعتز بلقب المحامى والولاء".

وأضافت “حنان فريد الديب” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: والدي كان يترافع فى الكثير من القضايا دون أتعاب، وكان شخص متفهم للغاية وكان دائما يضع حلول ويستمع لجميع الآراء



واسترسلت: والدي كان بيحضرنى أنا وإيمان ليوم وفاته.. كان بيقول أنا هموت وأمر الله لازم هينفذ..متابعة: “آخر حاجة كان بيقولها أنا بموت وعارفأني بموت ودينى أموت فى البيت مش عاوز أموت هنا”.

