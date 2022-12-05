تربي على الطريقة الصوفية..حنان فريد الديب: والدي حفظ القرآن الكريم منذ الصغر

تحدثت الإعلامية حنان فريد الديب، عن والدها الراحل، قائلة: والدي تأثر للغاية برحيل شقيقتي، فهي أصيبت بكورونا، وبعد 20 يوما توفت، وكانت صدمة كبيرة لنا جميعا".



وأضافت “حنان فريد الديب” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: والدي ووالدتي يجمعهم قصة حب كبيرة، مشيرة إلى أن والدها تربى بالطريقة صوفية، وحفظ القرآن منذ صغره".



واسترسلت: والدي كان شخص متفهم للغاية وكان دائما يضع حلول ويستمع لجميع الآراء، متابعة:"كان عنده طريقة لذيذة يقدر ياخد منك كل حاجة".



وأكملت: والدي كان ممثل في مسرح المدرسة، وكان يتدرب مع الاستاذ عبدالمنعم مدبولي، فهو درس التمثيل المسرحي، هو كان موسوعة كاملة وشاملة.



ولفتت إلى أنها تركت مجال الإعلام وعادت مرة أخرى للمحاماة، مشددة على أن والدها كان يترك لهم للتجربة والاختيار والخطأ في بعض الأحيان، متابعة:"وجدى لوالدى كان مداحا للنبي".



