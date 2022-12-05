دراجي: غياب ميسي ورونالدو لن يؤثر على مونديال 2026

أكد حفيظ دراجي المعلق الرياضي أن كأس العالم المقام حالياً في دولة قطر سيكون الأخير للثنائي العالمي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبا منتخب الأرجنتين والبرتغال.

مونديال 2026..

وقال حفيظ دراجي المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن غياب ميسي ورونالدو لن يؤثر على مونديال 2026 فهناك نجوم كبار اعتزلوا مثل بيليه و دييجو مارادونا ورغم ذلك استمرت الكرة العالمية في أبرز نجوم كبار".

وتابع: "مارتينيز يتحمل مسؤولية خروج بلجيكا من دور المجموعات ومنتخب الأرجنتين الأقرب للتتويج بكأس العالم في مونديال قطر حالياً".