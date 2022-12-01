ظهير أيسر..قرار مفاجئ من كولر يخص كريم فؤاد قبل مواجهة طلائع الجيش

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر يدرس الدفع باللاعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر أمام طلائع الجيش، بعد إصابة محمد أشرف الظهير الأيسر مؤخرًا، ووجود علي معلول مع منتخب بلاده.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "كريم فؤاد سيلعب بشكل كبير في الجبهة اليسرى، والفريق سيعود إلى تشكيلته الأساسية أمام طلائع الجيش، بمشاركة محمد عبدالمنعم وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر".

مستوى محمد هاني..

وأضاف: "محمد هاني في أخر موسم ومستواه متراجع كبير، لكن مارسيل كولر يسعى لإعادة الثقة للاعب، ورفض رحيله في يناير على سبيل الإعارة، لأنه لاعب مجتهد وينفذ التعليمات الفنية، المدير الفني متوقع ارتفاع مستواه بقوة خلال الفترة المقبلة".