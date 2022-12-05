هالة السعيد: متوسط النمو على مستوى العالم سينخفض عن 2%

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن رفع أسعار الفائدة يتسبب لـ تحويل رؤوس الأموال من مناطق لـ مناطق أكثر جذبًا.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء، افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن الولايات المتحدة و الصين و أوربا، المحرك الرئيسي لـ الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن الثلاث دول السالف ذكرها، يمثلون 50% من الإنتاج العالمي، وأوضح أن متوسط النمو على مستوى العالم ينخفض، وسينخفض عن 2%.

وأشارت إلى أن أمريكا متوقع معدلات النمو فيها بالعام المقبل تكون معدل سلبي.