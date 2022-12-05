عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة السعيد: متوسط النمو على مستوى العالم سينخفض عن 2%

هالة السعيد
هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن رفع أسعار الفائدة يتسبب لـ تحويل رؤوس الأموال من مناطق لـ مناطق أكثر جذبًا.

txt

هالة السعيد: 67.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات بخطة 22/2023

txt

هالة السعيد: الصندوق السيادي ذراع استثمارية للدولة تتفق مع التوجهات والخطط التنموية

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء، افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن الولايات المتحدة و الصين و أوربا، المحرك الرئيسي لـ الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن الثلاث دول السالف ذكرها، يمثلون 50% من الإنتاج العالمي، وأوضح أن متوسط النمو على مستوى العالم ينخفض، وسينخفض عن 2%.

وأشارت إلى أن أمريكا متوقع معدلات النمو فيها بالعام المقبل تكون معدل سلبي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ