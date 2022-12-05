وفاة بوب ماكجراث نجم شارع سمسم عن عمر يناهز 90 عاما

توفى بوب ماكجراث، نجم مسلسل "شارع سمسم" عن عمر يناهز 90 عاما.

وأعلنت أسرته عبر حسابها بـ "فيسبوك" وكتبت: "توفى والدنا بوب ماكجراث اليوم، مات بسلام فى منزله، محاطا بأسرته".

ولد بوب ماكجراث فى 13 يونيو 1932 فى أوتاوا، و كان واحدا من أول أربعة أعضاء تم تعيينهم لإطلاق عرض الأطفال الشهير "شارع سمسم" في عام 1969، ولعب شخصية تدعى بوب، وكان في برنامج PBS الشهير لمدة 460 حلقة حتى عام 2017.

"شارع سمسم" هو سلسلة تلفزيونية أمريكية تهدف إلى تعليم الأطفال، من بطولة دمى متحركة من ابتكار جيم هنسون.

تم عرض سلسلة "شارع سمسم" لأول مرة فى يوم 10 نوفمبر 1969، وهو أطول برنامج أطفال عرض على التلفزيون الأمريكى، تم إنتاجه فى الولايات المتحدة الأمريكية.