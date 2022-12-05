عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ "1861" حالة خلال شهر نوفمبر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين ، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة ،  ،مشيراً  لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الإختصاص  والرد عليها إلكترونياً ، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم  بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

 

أشار محافظ الشرقية الي أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (54) شكوى خلال شهر نوفمبر الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 )  وتم الإستجابة لعدد (48) شكوى بمعدل  إنجاز 89٪ .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية انه يتم  تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الموقع الالكتروني https://www.shakwa.eg أو  الخط الساخن ( 16528 ) كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391/055) ، و فاكس ( 2369134 /055 )  و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

صحة الشرقية: ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة في حملة تفتيشية بالزقازيق

فى سياق متصل اشار مدير البوابة الإلكترونية الي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1960) شكوى واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى و تمت الاستجابة لـ (1861) شكوى بنسبة (95%) ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجار استكمال مراجعة وفحص (99) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الشرقية محافظة الشرقية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظ الشرقية شكاوى المواطنين وزارة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

غادرت المنطقة.. الجيش الإيراني يكشف عن منع المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

ترشيحاتنا

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

لن تسكت أبدا.. كيف ستقلب روسيا الطاولة على أمريكا والغرب

ارتفاع عالمي كبير في أسعار الدولار الأمريكي

قرار مفاجئ من مارسيل كولر في الأهلي قبل صدام المحلة

43 تريليون ين.. اليابان تقر ميزانية دفاعية ضخمة لمدة 5 سنوات

تطور مقلق.. إسبانيا تعترض 3 طرود دموية قبل وصولها لسفارة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رجل استثنائي يمثل جيل.. الحزن يخيم على السوشيال ميديا بوفاة محمد أبو الغيط

وردتي البيضاء .. آخر رسائل محمد أبو الغيط لزوجته إسراء قبل وفاته

فلسطين حرة.. مشجع إنجليزي يصدم مراسلا إسرائيليا على الهواء| فيديو

فيديو

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ