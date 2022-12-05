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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة في حملة تفتيشية بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم التكليف بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق منشأتين غذائيتين غير مرخصتين، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية مما يشكل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة لإعدام ٧٠٠ كجم منتجات ألبان ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط نصف طن منتجات لحوم، وسحب ١٩ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٨ محاضر جنحة صحية  للمخالفات بمركز شرطة ثان الزقازيق.

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وأكد الدكتور هشام مسعود ، علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمديرة ادارة مراقبة الأغذية، ومراقب أول المديرية، ومراقبي الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق ومفتشي الأغذية بالإدارة، علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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