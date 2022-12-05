محافظ الشرقية يتفقد مدرسة قصاصين الشرق المشتركة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة قصاصين الشرق المشتركة للتعليم الأساسي بعزبة الفولي بقرية الثوار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية للتأكد من انتظام العملية التعليمية وسير اليوم الدراسي ووضع خطة تنفيذية لتدريس المناهج الدراسية في كافة المواد منذ بداية العام الدراسي حتى الآن وذلك بعد أن تم سد احتياجات المدرسة من المدرسين لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

شدد المحافظ علي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور اليومي على المدارس للتأكد من سد العجز في التخصصات الدراسية وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية وكيل اول وزارة التربية والتعليم بتوفير عدد 2 سبورة ذكية لطلاب المدرسة للمساعدة في تقديم المنهج الدراسي بصورة مبسطة أمام التلاميذ بالفصول المدرسية وكذلك توفير كافة احتياجات المدرسة من أثاث ومدرسين لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من أولياء أمور مدرسة قصاصين الشرق المشتركة للتعليم الأساسي بعزبة الفولي بقرية الثوار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية بعدم وجود مدرسين بعدد كافي لتدريس المناهج الدراسية والذي يؤثر بالسلب على انتظام سير اليوم الدراسي وتحصيل الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

ليصدر المحافظ توجيهات لوكيل أول وزارة التربية والتعليم ولمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتوجه للمدرسة والتأكد من صحة الشكوى على الطبيعة والعرض فوراً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وفورية للحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب، فضلاً عن تكليف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وارسال مدرسين من المدارس المجاورة ووضع خطة تنفيذية لشرح المناهج منذ بداية العام الدراسي حتى الآن والتنسيق الدائم مع مدير الإدارة التعليمية بالصالحية الجديدة لسد احتياجات المدرسة لتعمل بشكل منتظم وتُساهم في انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

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