بسبب نقص إمدادات الطاقة.. سويسرا تدرس حظر السيارات الكهربائية من الطرق العامة

تخطط الحكومة السويسرية لحظر السيارات الكهربائية من الطرق العامة في حالة تدهور أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد الأوروبية حالياً.

وكشفت وسائل إعلام، أن سويسرا تواجه نقصاً حاداً في إمدادات الطاقة المستوردة، وهو ما دفع الحكومة لدراسة مشروع حظر استخدام الرحلات غير الضرورية بالسيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة «تليجراف» أن المسؤولين السويسريين صاغوا مقترحات طارئة تقيد استخدام الطاقة إذا ساءت الأمور هذا الشتاء؛ حيث قد تحتاج المتاجر إلى تقليل ساعات عملها، وقد تكون خدمات البث محدودة وقد يتم تسخين المباني فقط إلى 20 درجة مئوية، أو 68 درجة فهرنهايت.

وأوضحت الصحيفة أن عمليات الحظر قد تشمل أيضًا الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والأحداث الرياضية، كل ذلك لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أنه قد تتضمن عمليات الحظر تدابير إضافية مثل إطفاء السلالم المتحركة وأضواء العطلات، وإسكات نافخات الأوراق، وحظر تعدين العملات المشفرة في الخطة.

وتعتمد سويسرا بشكل كبير على استيراد الكهرباء من البلدان المجاورة للاستخدام اليومي؛ حيث تخشى الحكومة أن تواجه نقصاً حاداً في هذه الإمدادات خلال الأشهر القادمة، خاصة وأن سويسرا بدأت مؤخراً بالتراجع عن استخدام الطاقة النووية بسبب المخاوف البيئية.

وتستورد سويسرا الطاقة الكهربائية من فرنسا وألمانيا عند الحاجة، ولكن تواجه هذه الدول أزمات طاقة حادة هي الأخرى بسبب الصراع الروسي الأوكراني الحالي، والذي أدى لانهيار العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الروسية.