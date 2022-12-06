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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وفاء سالم تكشف أسرارا من حياتها: صورة التجميل فوتوشوب وعندى 32 قطة بالبيت

صدى البلد

قالت الفنانة وفاء سالم، إنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية وملامح وجهها بعد إجراء عملية الجراحة التجميلية التصحيحية لأخطاء جراحات تجميلية سابقة سببت لها تداعيات صحية كبيرة.

ونفت خلال لقائها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن تكون الصورة المتداولة لها وتظهر تغير كبير في ملامحها بتشوه في تفاصيل وجهها، قائلة : مش للدرجة دي، دي كانت فوتوشوب مكانتش بهذا السوء.


وأوضحت أنه تم استدراجها عبر مجموعات تسويقية لمراكز تجميل، قائلة : مكنتش شاطرة أني أميز عروض مراكز تجميل وتم استدراجي عبر مجموعات تسويقية قالولي وقتها تعالي إتفرجي وشوفي ومكنتش عارفة الفرق بين الجيد والسيئ خاصة أن حقن "الفيلر" بالذات  لابد أن يتم على أيادي المختصين وأن  تكون على ثقة تامة من الطبيب الذي يجري تلك العملية ومكنتش قادرة أميز   خاصة أن بعضهم يتم تقديمهم على الشاشات أهم من أمهر الأطباء وأنا وثقت في بعضهم ودخلت في مواقف صحية   مش لطيفة.

وواصلت : " قالولي في الأول تعالي إتفرجي بس وبعدين نعملك حاجة لنضارة الوجه وكانت عبارة عن حقن في الشفايف وانا شفايفي كويسة مش محتاجه "حقن" ولما جيت أتكلم بعدها مكنتش عارفة انطق الحروف وعملوا نفس الشيء في الخدود وكبرت جداً بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".


مشيرة إلى أن التسويق الذي يتم ترويجه حينها لم يكن حقيقياً، قائلة : " قعدوا  يعلوا على بعض ويجودوا وكل واحد يقدم عرضا مختلفا عشان يصلح اللي عمله اللي قبله وكل ما اصلح عيب من العملية التي سبقت الاولى الامور تزداد سوءاً ".

الفنانة وفاء سالم وفاء سالم جراحات تجميلية مراكز تجميل عملية الجراحة التجميلية التصحيحية

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