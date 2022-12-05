ربنا معاه ويعينه.. الفنان محمد فؤاد: الرئيس السيسي عايز الخير للناس.. فيديو

قال المطرب محمد فؤاد، تعليقا على افتتاح محور التعمير، "ربنا يديم الافتتاحات ونشوف مصر بهذا الشكل الجميل".



وأضاف محمد فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر أغلى أسم فى الوجود و مذكورة في القرآن"، متابعا: "نفسي أشوف البلد في أحسن مكان، البلد وقفت على رجلها بفضل الناس المخلصة الشريفة وجيش مصر ورئيس مصر".

وأكد: "الرئيس السيسي عايز الخير للناس ..ربنا معاه ويعينه"، لافتا: "أنا بحب الرئيس السيسي جداً .. بيخاف ربنا واللي يخاف من ربنا لازم نحبه".