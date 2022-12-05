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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا معاه ويعينه.. الفنان محمد فؤاد: الرئيس السيسي عايز الخير للناس.. فيديو

محمد فؤاد
محمد فؤاد

قال المطرب محمد فؤاد، تعليقا على افتتاح محور التعمير، "ربنا يديم الافتتاحات ونشوف مصر بهذا الشكل الجميل".

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محمد فؤاد: البلد بتنور بمشروعات عظيمة.. فيديو


وأضاف محمد فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر أغلى أسم فى الوجود و مذكورة في القرآن"، متابعا: "نفسي أشوف البلد في أحسن مكان، البلد وقفت على رجلها بفضل الناس المخلصة الشريفة وجيش مصر ورئيس مصر".

 

وأكد: "الرئيس السيسي عايز الخير للناس ..ربنا معاه ويعينه"، لافتا: "أنا بحب الرئيس السيسي جداً .. بيخاف ربنا واللي يخاف من ربنا لازم نحبه".

المطرب محمد فؤاد محور التعمير مصر الرئيس السيسي السيسي

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