اليوم.. محاضرة عن ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة برلين بحاسبات عين شمس

ينظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub وجامعة برلين التقنية بألمانيا، وذلك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 2 ظهرا في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بالتنسيق مع الدكتورة رضوى رضا، منسق نادي الأبتكار وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات.

ويأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتهدف المحاضرة إلى معرفة كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية

المؤتمر هيشمل العديد من الفعاليات:

لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المؤتمر وعن البرنامج

زور الموقع التالي:

http://ihub.asu.edu.eg/industry40entrepreneurshipand-innovationperspetives.html

المتحدثون

Prof. Dr. Mohammed El-Behairy

ASU-iHub executive director

Dr. Weam Mahmoud

ASU-iHub Vice Director

Dr. Eslam Adly

ASU-iHub Community Manager

Ms. Nora Kempmann

Technical University Berlin

Chair of Entrepreneurship and Innovation Management

Nora was responsible for the education program of Climate-KIC at the TU Berlin, after which she started her own business as an educational consultant. In her last job she set up a counseling project for refugees.

وكان قد نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان "النشر الدولي في مجال القانون" بالتعاون مع مؤسسة السيفير ELSEVIER دار النشر الأولي في العالم وهى المبادرة الرائدة على صعيد كليات الحقوق المصرية ، حرصا من الكلية على تعزيز دورها الرائد في مجالي البحث والنشر العلمي، و تنفيذا لرؤية الجامعة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صافي عميد الكلية، تم . وقدم الورشة المهندس خالد شعلان استشاري الحلول البحثية والمدير الإقليمي السفير في مصر وشمال إفريقيا.

وتأتي فعاليات هذه الورشة برعاية كريمة وتعاون مثمر بين قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، وبنك المعرفة المصري. وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسين محمد ثروت الشاذلي، أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا و البحوث وتنسيق د فاطمة جلال الاستاذ المساعد بقسم القانون المدني.

تناولت الورشة على مدار يومين أدبيات النشر الدولي ،وكيفية اختيار المجلة البحثية المدرجة دوليا، اخلاقيات الاستدلال والنشر العلمي، كيفية تحويل الرسالة البحثية الى مقال.

وحضر فعاليات الندوة عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وجمع من السادة الباحثين ببرامج الدراسات العليا في الكلية.