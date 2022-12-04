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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدرجتي الماجستير والدكتوراه.. لينك التقديم للمنح الدراسية في الصين بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية :

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(علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – بناء شبكات الاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـ علوم الهندسة البحرية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – اللغة الصينية وآدابها)،  وكذلك التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأوضح المكتب أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن المنح المقدمة، بزيارة الموقع التالي: https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/201

وكان قد وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأسامه الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس و مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن تيسيير استخدام طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق لخدمات البوابة القومية للتشريعات المصرية.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق الدكتور محمد إبراهيم الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسين ثروت الشاذلى  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد حمدى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ومدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق والدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الحقوق.

كما حضر توقيع البروتوكول من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كلا من أسامة الفيومى رئيس محور تكنولوجيا المعلومات وتامر عبد الحميد الرئيس التنفيذي لبوابة التشريعات و د. مروة زين المشرف العام للبوابة القومية التشريعات المصرية.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس المنح التنافسية الدراسية دولة الصين درجتي الماجستير والدكتوراه Jobs Education

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