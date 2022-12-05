تعرف على دور جامعة عين شمس في رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تحرص الجامعات المصرية على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب، وتأهيلهم إلى سوق العمل بجميع البرامج والكليات، إضافة إلى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا كبيرا من الطلاب، وذلك خلال تقديم جميع وسائل المساعدة لهم لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى جميع الأنشطة الطلابية التي تطرحها الكليات.

يؤهل مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، تأهيلياً نموذجياً لتقديم خدمة متكاملة طبية اجتماعية تأهيلية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويقدم المركز خدمة طبية متكاملة فى مكان واحد مما يوفر على المريض كثير من الجهد والنفقات. ويؤهل المركز الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة للدمج فى المجتمع والاستفادة منهم كل على قدر إعاقته ، والجميل في الموضوع هو ان المركز يؤهل أسرة الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة ، عن طرق وكيفية التعامل معه وكذلك توفير الخدمة الاجتماعية للأسرة للمساعدة والمشاركة للتغلب على المشاكل التى قد تواجه الطفل.

وأصبح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس من المراكز الرائدة في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة وذلك عن طريق 27 وحدة متخصصة ويقوم علي ادارتها أساتذة متخصصون.

ويقوم المركز بتقديم خدمات طبية ويوفر وقت وجهد لأن طفل ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج في معظم الأحيان لأكثر من نوع من أنواع الجلسات التأهيلية ويتواجد العديد من الوحدات المختلفة والتي تعتبر مكملة بعضها لبعض من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للطفل وتعمل جميع الوحدات علي تطوير الطفل ووحدة المخ والأعصاب وتهتم بمتابعة أمراض المخ والأعصاب مثل حالات الصرع، والشلل الدماغى، وذلك من حيث التشخيص والعلاج، وتهتم وحدة السمعيات بإجراء مقياس السمع وتقييم وعلاج حالات ضعف السمع المختلفة.

وأهم المهارات المقدمة من المركز لوحدة الخدمات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة:

وحدات المركز

أن وحدة العلاج الوظيفي تهتم بتقوية العضلات، والحركات الدقيقة، وتنمية التوافق الحركي والبصري بينما تهتم وحدة الإرشاد الأسرى بتخفيف حدة الاضطرابات والضغوط النفسية الواقعة على أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال الاستشارات الاجتماعية، والجلسات الفردية، وتهتم وحدة الرعاية الذاتية بتدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لمهارات النظافة الشخصية، ومهارات ارتداء الملابس، المهارات الخاصة بتناول الطعام، ووحدة الإعاقة البصرية تهتم الوحدة بالفحص الشامل لحالة الإعاقة البصرية، وتدريب الأطفال على استخدام طريقة برايل، وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع، ووحدة الاورجامى وتساعد على التدريب وعلى الابتكار والإبداع، وتفريغ الضغوط العصبية، وتقوم وحدة الطب النفسى على فحص وتشخيص الأطفال وعلاج الأمراض النفسية باستخدام العلاج الدوائى، وإقامة مؤتمرات علمية وورش عمل شهريا لمناقشة بعض الحالات.

تعليم المهارات الاجتماعية

أن وحدة التحليل النفسى تقوم بتطبيق الاختبارات الإسقاطية، ومحاولة حل المشكلات التي يعانى منها الطفل، بينما تقوم وحدة صعوبات التعلم بالتقييم التخصصى وتقديم البرامج العلاجية والخدمات الإرشادية للأطفال ذوى صعوبات التعلم.

وأيضًا وحدة تعديل السلوك تقوم بملاحظة وتعديل السلوك غير المرغوب، بينما تقوم وحدة تنمية المهارات الاجتماعية بتدريب الأطفال على المهارات الاجتماعية المقبولة و برنامج قراءة العقل.

خدمة التوحد وتعليم التخاطب

أن وحدة تنمية مهارات الأطفال الذاتية (التوحد) تقوم بإجراء التقييم الكيفي لمهارات الأطفال المصابين بالتوحد وتنمية المهارات الحسية والمعرفية والاجتماعية باستخدام برامج تيتش، وتقوم وحدة التدريب تقوم الوحدة بإقامة ورش عمل بصفة دورية للأخصائيين بالمركز، وتنظيم ندوات لأولياء أمور الأطفال المترددين على المركز.

وفي نفس السياق يعتبر وحدة التخاطب تجري التقييم لمجموعة من عيوب النطق والكلام، وأن وحدة الشلل الدماغى تنمي المهارات المعرفية والحركية الدقيقة، بينما تقيم وحدة العلاج الطبيعى والتاهيل الحركى جوانب القصور الحركية.

أن وحدة تنمية مهارات الأطفال المعاقين ذهنيا تقوم الوحدة بتنمية التقييم الكيفي الشامل المبدئي للأطفال المعاقين ذهنيا، وإعداد برنامج تدخل مبكر للاطفال ذوى المتلازمات الوراثية (عمر شهر)، بينما تقوم وحدة القياسات النفسية(الفحص النفس الإكلينيكي) بإجراء الاختبارات والمقاييس النفسية مع الأطفال (اختبار الذكاء، والسلوك التوافقى، التوحد).

العلاج بالفن

أن وحدة العلاج بالفن تعلم الأطفال بعض الفنون مثل الرسم والتلوين وعمل لوحات واشكال مختلفة، وعمل معارض للأشغال الفنية، وتقوم وحدة المرح بتدريب الأطفال على الاتزان والتحكم بالحركة المتماشية مع الموسيقى، كما تهتم وحدة العلاج المائي بعلاج مرضى ضمور العضلات.

أن وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط تعالج مرضى التوحد والشلل الدماغى، بالإضافة إلى وحدة التكامل الحسي ووحدة تأهيل مرضى التبول والتبرز اللاإرادي ووحدة قياس سرعة توصيل الأعصاب ورسم العضلات.