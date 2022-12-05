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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج مركز الابتكار وجامعة برلين التقنية.. محاضرة تعريفية في «حاسبات عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub وجامعة برلين التقنية بألمانيا، وذلك غدا الثلاثاء 6 ديسمبر الساعة 2 ظهرا في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بالتنسيق مع الدكتورة رضوى رضا، منسق نادي الأبتكار وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات.

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يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتهدف المحاضرة إلى معرفة  كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية

المؤتمر هيشمل العديد من الفعاليات:  
لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المؤتمر وعن البرنامج 

زور الموقع التالي:
http://ihub.asu.edu.eg/industry40entrepreneurshipand-innovationperspetives.html

المتحدثون
Prof. Dr. Mohammed El-Behairy 
ASU-iHub executive director

Dr. Weam Mahmoud
ASU-iHub Vice Director

Dr. Eslam Adly
ASU-iHub Community Manager

Ms. Nora Kempmann 
Technical University Berlin
Chair of Entrepreneurship and Innovation Management
Nora was responsible for the education program of Climate-KIC at the TU Berlin, after which she started her own business as an educational consultant. In her last job she set up a counseling project for refugees.

والجدير بالذكر استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم الناقد المغربي الدكتور محمد مشبال أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الملك السعدي بتطوان في الندوة الافتتاحية لسلسلة المحاضرات العلمية التي تقام خلال فترة برنامج "أستاذ زائر" التي قام بإعدادها قسم اللغة العربية وتستغرق ٣ أيام.

وتأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتنسيق الدكتور منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية وإعداد الدكتورة هدى عطية المدرس بالقسم.

وفي كلمتها الترحيبية قالت الدكتور حنان كامل : إن هذه الاستضافة العلمية تأتى في إطار النشاط والتبادل الثقافي بين كليات الآداب على مستوى الوطن العربي؛في مجال النقد الأدبي والبلاغة .   

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