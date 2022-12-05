مستشار رئيس الجمهورية يقدم توصيات للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية في الشتاء

حذر الدكتورمحمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، من الامراض المشابهة للانفوانزا خاصة والتى تأتى فى فصل الشتاء ، وتأتى أعراضها فى ارتفاع شديد في درجات الحرارة للمريض وحكة ورشح وزكام وحرقان فى الزور الى جانب تكسير في الجسم وكلها اعراض وكلها اعراض متشابهة للاصابة بالفيروسات .

وأضاف "عوض تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، أن أوقات يحدث التهاب بكتيري للمصاب بالفيروسات التنفسية وتصابه بإلتهابات بالشعب الهوائية أو التهابات فى الرئة وهى المضاعفات التى تطول الاصابة بالمرض فترة كبيرة ،

ونصح " مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية" ، الاحاطة بالانتقال من الجو الساخن الى الجو البارد او الهواء أو العكس ، مشيرا الى أنة إذا كان هناك طفل أو شخص كبير مصاب بالفيروسات التنفسية ولدية اعراض لكى لم يحدث له اى اعراض وعدم نقل الاصابة الى زملائة فى المدرسة او فى الفصل أو في الباص او الحضانة لابد من الجلوس فى المنزل عدة ايام وعدم المخالطة بأحد .

وتابع :" لابد من إدراك الاهل بأن اصابة الطفل معدية مثل الرجل الكبير المصاب بالفيروسات التنفسية ، خاصة نقل العدوة للام أو للاب من الطفل المصاب لعدم وجود اجراءات احترازية وينتشر الى الاسرة كلها بشكل كبير ، كما أكد على أن المصاب سوء طفل أو رجل كبير لابد من استشارة طبية لتناول الادوية المناسبة لوقف المرض وعدم سوءتها وانتشار العدوة بين افراد الاسرة ".