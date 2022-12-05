استعدادا للافتتاح.. الخطيب يتابع المراحل النهائية من فرع الأهلي بالتجمع

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية اليوم ‏لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والذي يستعد للافتتاح خلال الفترة القادمة.‏

وقام رئيس النادي، بمتابعة المراحل النهائية في سير العمل بقطاعات الملاعب الرياضية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال.‏

كما تفقد الجوانب الخدمية ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح ومناطق جلوس الأعضاء، ‏واستمع لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ‏والذي استعرض مستجدات العملية الإنشائية داخل الفرع.‏

ويشهد فرع النادي بالتجمع طفرة إنشائية هائلة سواء فيما يتعلق بالمبنى ‏الاجتماعي على ‏مسطح 1000 متر على أحدث مستوى، بجانب مبنى غرف خلع ملابس، ‏ومبنى إداري، ‏ومبنى أكاديمية الكرة، وملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وملاعب كرة نجيل ‏صناعي خماسي للأعضاء، وملعبي نجيل ‏صناعي كبيرين للأكاديمية، وأماكن جلوس ‏الأعضاء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وكافة الجوانب الخدمية.‏