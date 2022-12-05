استعدادا للافتتاح.. الخطيب يتابع المراحل النهائية من فرع الأهلي بالتجمع

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية اليوم لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والذي يستعد للافتتاح خلال الفترة القادمة.
وقام رئيس النادي، بمتابعة المراحل النهائية في سير العمل بقطاعات الملاعب الرياضية، والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال.
كما تفقد الجوانب الخدمية ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح ومناطق جلوس الأعضاء، واستمع لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي استعرض مستجدات العملية الإنشائية داخل الفرع.
ويشهد فرع النادي بالتجمع طفرة إنشائية هائلة سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر على أحدث مستوى، بجانب مبنى غرف خلع ملابس، ومبنى إداري، ومبنى أكاديمية الكرة، وملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وملاعب كرة نجيل صناعي خماسي للأعضاء، وملعبي نجيل صناعي كبيرين للأكاديمية، وأماكن جلوس الأعضاء والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وكافة الجوانب الخدمية.