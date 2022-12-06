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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطاريات السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة.. شاهد التفاصيل.. فيديو

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، انه قد يظن البعض أن كل ما يتعلق بتكنولوجيا السيارات الكهربائية هو بالضرورة أكثر حفاظاً على البيئة ومواردها، إلا أن الأمر ليس بهذا الوضوح فيما يتعلق ببطاريات تلك السيارات.

وتعتمد تقنية تصنيع تلك البطاريات على استهلاك كميات كبيرة من المياه واستخراج مواد أولية مثل الليثيوم، بالإضافة إلى تشغيل أعداد كبيرة من الأطفال. كذلك يعكف مصنعو السيارات الكهربائية على إعادة تدوير الليثيوم المستخدم، بنسبة لا تتعدى 10% وهو ما يعني إهدار كميات كبيرة منه.


وتعمل شركة "بي بلانيت" (BeePlanet) الإسبانية ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي "ستارداست" (Stardust)، الهادف إلى تقليل التأثير البيئي لإنتاج بطاريات السيارات الإلكترونية والتخلص منها، من خلال اختبارات تجديد البطاريات غير القابلة للاستخدام الآن من أجل تخزين الطاقة الشمسية، التي تنتجها الألواح الكهروضوئية.

 

 المواد الخام الهامة

ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا قانون يسعى إلى إلزام مصنعي السيارات الكهربائية، بانتهاج الحد الأدنى من إعادة تدوير المواد الخام الهامة، مثل الليثيوم والكوبالت لتصل إلى 80 و90.

 

الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا السيارات البيئة كهربا

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