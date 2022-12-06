عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الفيلم الجزائري "الأخيرة" بمسابقة مهرجان البحر الأحمر بحضور صناعه.. صور

صدى البلد

بحضور أغلب فريق العمل، شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرض الفيلم الجزائري “الاخيرة” ضمن مسابقته الرسمية، بعد أن تلقى دعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي.

 

ويحكي الفيلم عن تحالف الملك سليم التومي سنة 1516م مع القرصان المهيب عروج بربروس من أجل تحرير العاصمة الجزائر من الاحتلال الإسباني؛ يتوفّى الملك في ظروف غامضة؛ ويتقدّم القرصان من فوره للزواج من الملكة زفيرة أرملة الملك، ومع تسيّد القرصان بربروس لسدّة المشهد، يرسي خطّته المسبقة بتجريد الملك الراحل من كامل تركته وإرثه، مستعينًا بجيشه الوفيّ، لتجد الملكة زفيرة نفسها أمام تحدٍّ عصيب، في إطار قصصي ملحميّ وشاعري يستلهم التراث المسرحي، برؤيةٍ إخراجية مبتكرة. الفيلم مدعوم من صندوق البحر الأحمر.

 

المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

مسابقة البحر الأحمر
تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير
تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 
وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.


روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.
روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي  هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.


المهرجان يقدم أيضا عدد من البرامج الموازية المنتظر أن تلاقي ترحيبا من الجمهور والضيف، ومنها، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر، السينما العائلية، رؤى البحر الأحمر، مسلسلات البحر الأحمر.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

موضوعات متعلقة

احتفالية خاصة لدعم المرأة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

أنطوان خليفة: قدمنا نجوم العالم بمهرجان البحر الأحمر ولم نمنع عرض "القاهرة - مكة"

فاتح أكين: السينما المصرية لها تاريخ كبير وزيارتي لمهرجان البحر الأحمر مثمرة

عرض النسخة المرممة لفيلم خلي بالك من زوزو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

عرض النسخة المرممة من خلي بالك من زوزو في جدة بحضور حسين فهمي ويسرا

غدا.. بلقيس تحيي حفلا جماهيريا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صاحب الأوسكار.. تفاصيل زيارة المخرج سبايك لي إلى السعودية برفقة ابنه

السعودية.. إطلاق الدورة الثانية من برنامج ضوء على هامش مهرجان البحر الأحمر

ترشيحاتنا

حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب| فيديو

مستشار الأمن الأمريكي في عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

احرص على هذه الصدقة يوميا بهاتين الركعتين .. داعية يكشف فضلهما

مسؤول أوكراني: كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ