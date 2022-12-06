الأوقاف: أنفقنا 2.2 مليار جنيه لخدمة المجتمع في عهد الرئيس السيسي

أكد عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قامت بتوفير٣٠ مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية.



وأضاف عبد الله حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية" :" يتم تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".



وأضاف عبد الله حسن:" وزارة الأوقاف مستمرة في خدمة المجتمع وخلال عام ٢٠٢٢ تعاونت الأوقاف مع وزارة التضامن والزراعة لصرف ٢٠ مليون جنيه لتوفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربيين".

وأكمل عبد الله حسن:" وزارة الأوقاف بها قرض حسن بدون فائدة وتم صرف ٣١ مليون جنيه ل ٤٢٤٠ موظف".

ولفت عبد الله حسن:" وزارة الأوقاف أنفقت ما يقرب من ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه في مجال خدمة المجتمع في عهد الرئيس السيسي".