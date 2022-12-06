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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف مسلسل البيت بيتي يعلن بدء تصوير الجزء الثاني

بوستر مسلسل البيت
بوستر مسلسل البيت بيتي

أعلن المؤلف أحمد عبد الوهاب عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمد عبد العزيز ومصطفى خاطر.

ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من أول حلقة من الجزء الجديد على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها: بسم الله توكلنا على الله الجزء الثاني من البيت بيتي.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد وميرنا جميل ومحمود حافظ  وهو من  تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي

وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح نتيجة حادث قتل وقع به، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر صاحب القصر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، صديقه  طرد هذه الأرواح ، وانتهى الجزء الأول من المسلسل  بعد معرفة كراكيري وبينو بتفاصيل حالات القتل التى وقعت بهذا القصر ويتطرق الجزء الثاني لمحاولات بيع القصر فى أجواء من الرعب والكوميديا التى يتميز بها كريم محمود عبد العزيز.

كريم محمود عبد العزيز يستعد لعرض فيلم شلبي

وانتهي الفنان كريم محمود عبد العزيز من تصوير مشاهد فيلمه الجديد شلبي وهو الفيلم الذى يجمعه بالفنانة روبي لأول مرة ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم مع بداية العام الجديد حيث انتهى المخرج بيتر ميمي من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "ابن البطة السودا"، للفنان رامي جمال وأحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش.

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