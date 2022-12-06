عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سكان حي السفارات يستغيثون بوزارة الداخلية: عايزين حملات لمنع التكاتك وعربات الفول

صدى البلد

تسود حالة من الغضب بين سكان حي السفارات التابع لـ حي شرق مدينة نصر  بمحافظة القاهرة، نتيجة تردى الأوضاع بالمنطقة ، نتيجة لانتشار مركبات “التوك توك” في الفترة الأخيرة وبدء زحفهم من الحي العاشر عن طريق المحاور الرئيسية مثل محور سينزو آبي ومروراً بمحور ذاكر حسين ومنطقة الوفاء والأمل ثم الي حي السفارات ، الامر الذي يؤثر بالسلب علي اهالي الحي الراقي ، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول اشرف حسين وهو احد سكان حي السفارات ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع، غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، مناشدة المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضاف: "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبات، غير الاختناقات المرورية وقت الزروة ، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحملات الانضباطية التي كانت تحدث بشكل مستمر وتمنع سيره في كافه المحاور الحيوية.

واوضحت الحاجة سعاد متولي وهي من سكان حي السفارات خلال شكوي ارسلتها للموقع قائلة " ان حي السفارات له طابع خاص فهو بمثابة كمبوند يتمتع بالهدوء والاستقلالية بعيداً عن الضوضاء ولكن فوجئنا خلال الفترة الأخيرة سير بعض التكاتك بالحي ، مناشدة وزارة الداخلية بشن حملات لمنع سيرها في حي السفارات كسابق عهدنا بذلك وحتي لا يتحول الحي الي منطقة عشوائية وذلك في اطار حرص القيادة السياسية علي تطوير كافه المناطق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وفي ظل تطوير كافه المحاور بشكل غير مسبوق ".

واضافت السيدة في شكواها ان عربات الفول وقلايات الزيت التي احتلت الحديقة الوسطي وتحديداً في شارع شركة بيبسي بحي السفارات التي تحولت الي مطاعم فول وطعمية وانتشار الاكشاك الغير مرخصه بذات الشارع وأصبحت حملات الحي بمثابة مسكنات لعوده تلك الباعه في ذات اليوم او بعد بيوم علي الاكثر.

موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الداخلية وزارة الداخلية محافظة القاهرة توك توك حي شرق مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة المعادي تسرق السيارات وتبيعها كونها لوط

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمونوريل العاصمة الإدارية في القاهرة

ترشيحاتنا

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستويات الإصابة بـ إنفلونزا

استطلاع: مسقط رأس ناريندرا مودي يستعد للتصويت لصالح بقاء حزبه على السلطة بالهند

فايزر وشريكتها ترفعان دعوى قضائية ضد مودرنا بسبب لقاحات كورونا

البنتاجون: قانون التمويل المؤقت بالكونجرس الأمريكي يؤخر صفقة الأسلحة الأسرع من الصوت

بخطوات بسيطة.. اعرف ازاي تسترجع كلمة مرور الواي فاي المنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ