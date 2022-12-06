سكان حي السفارات يستغيثون بوزارة الداخلية: عايزين حملات لمنع التكاتك وعربات الفول

تسود حالة من الغضب بين سكان حي السفارات التابع لـ حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نتيجة تردى الأوضاع بالمنطقة ، نتيجة لانتشار مركبات “التوك توك” في الفترة الأخيرة وبدء زحفهم من الحي العاشر عن طريق المحاور الرئيسية مثل محور سينزو آبي ومروراً بمحور ذاكر حسين ومنطقة الوفاء والأمل ثم الي حي السفارات ، الامر الذي يؤثر بالسلب علي اهالي الحي الراقي ، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول اشرف حسين وهو احد سكان حي السفارات ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع، غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، مناشدة المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضاف: "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبات، غير الاختناقات المرورية وقت الزروة ، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحملات الانضباطية التي كانت تحدث بشكل مستمر وتمنع سيره في كافه المحاور الحيوية.

واوضحت الحاجة سعاد متولي وهي من سكان حي السفارات خلال شكوي ارسلتها للموقع قائلة " ان حي السفارات له طابع خاص فهو بمثابة كمبوند يتمتع بالهدوء والاستقلالية بعيداً عن الضوضاء ولكن فوجئنا خلال الفترة الأخيرة سير بعض التكاتك بالحي ، مناشدة وزارة الداخلية بشن حملات لمنع سيرها في حي السفارات كسابق عهدنا بذلك وحتي لا يتحول الحي الي منطقة عشوائية وذلك في اطار حرص القيادة السياسية علي تطوير كافه المناطق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وفي ظل تطوير كافه المحاور بشكل غير مسبوق ".

واضافت السيدة في شكواها ان عربات الفول وقلايات الزيت التي احتلت الحديقة الوسطي وتحديداً في شارع شركة بيبسي بحي السفارات التي تحولت الي مطاعم فول وطعمية وانتشار الاكشاك الغير مرخصه بذات الشارع وأصبحت حملات الحي بمثابة مسكنات لعوده تلك الباعه في ذات اليوم او بعد بيوم علي الاكثر.

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