مليون فرصة عمل سنويا.. الدولة تحل أزمة البطالة بالتنوع في المشروعات التنموية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، وفي مقدمتها محور المشير فؤاد أبو ذكري "التعمير سابقا"، إلى جانب المرحلة الثانية من بشاير الخير 2، ومشروع تطوير المنتزه، وتطرق الرئيس السيسي، خلال حفل الافتتاح، إلى تحدي كبير يواجه المجتمع وهو أن مصر تحتاج حوالي مليون وظيفة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى إدخال ما يقارب 8 ملايين وظيفة قبل 2030.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل الافتتاح أمس، أنه كل عام يدخل سوق العمل حوالي مليون، بمعني أنه من 2022 حتى 2025، أي خلال 3 سنوات نحتاج لتوفير 3 ملايين فرصة.

نحتاج مليون فرصة عمل سنويا

وتابع: "أنا بكلم كل بيت مصري قولي إزاي نوفر 3 مليون فرصة عمل خلال الـ 3 سنوات الجايين، 900 ألف فرصة عمل كل سنة زيادة عن الموجود في السوق، الرقم دا توقفوا قدامه لأن دا مش بسيط ومفيش دول في العالم على الأقل اللي زينا يعني تقدر توفر فرص عمل بالحجم دا سنويا".

وأضاف: "طيب يا ترى لغاية سنة 2030 النمو دا بالطريقة دي معناه المليون كل سنة طيب احنا هنقدر نوفر نوفر 8 مليون وظيفة قبل 2030، الدولة مش سايبة قطاع مش شغالة فيه بس الفكرة إنت يمكن بتمس قطاع بنفسك".

المشروعات في كل القطاعات

في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لمحاربة البطالة، موضحا أن حديث الرئيس أمس بالإسكندرية على أن الدولة المصرية تسيير على طريق التنمية في كل المجالات وليس في إقامة الطرق فقط كما يدعى البعض وتدليله على ذلك بالجهود التي تبذل من أجل زرع مساحات زراعية كبيرة وصلت إلى ٢٥٠ الف فدان هذا العام فقط .

وأضاف البدوي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك جهود تبذل أيضا من أجل بناء مصانع جديدة هذا بالإضافة إلى تنوع المشروعات التي تم افتتاحها بالإسكندرية يؤكد من جديد أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار التنمية من أجل المصريين، مشددا على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة منذ عدة أيام ثم افتتاح عدة مشروعات بالإسكندرية تؤكد أيضا على أن ثمار التنمية بدأت تظهر للنور وسيجنى المصريين ثمارها خلال المرحلة القادمة.

الأزمات العالمية تسبب ارتفاع الأسعار

وأوضح البدوي أن الرئيس السيسي صارح الشعب المصري بأن ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المواطنين حاليا هو نتيجة أزمة عالمية وأصابت الجميع وبالطبع طالت المصريين ومع ذلك تسعى الدولة المصرية تخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات وامتصاص جزء كبير من أثارها السلبية.

واختتم البدوي بأن هذه الزيارة حملت بشرى جديدة للمصريين وهى أن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل من أجل تقليل نسبة البطالة بين الشباب.