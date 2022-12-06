عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مليون فرصة عمل سنويا.. الدولة تحل أزمة البطالة بالتنوع في المشروعات التنموية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، وفي مقدمتها محور المشير فؤاد أبو ذكري "التعمير سابقا"، إلى جانب المرحلة الثانية من بشاير الخير 2، ومشروع تطوير المنتزه، وتطرق الرئيس السيسي، خلال حفل الافتتاح، إلى تحدي كبير يواجه المجتمع وهو أن مصر تحتاج حوالي مليون وظيفة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى إدخال ما يقارب 8 ملايين وظيفة قبل 2030.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل الافتتاح أمس، أنه كل عام يدخل سوق العمل حوالي مليون، بمعني أنه من 2022 حتى 2025، أي خلال 3 سنوات نحتاج لتوفير 3 ملايين فرصة.

نحتاج مليون فرصة عمل سنويا

وتابع: "أنا بكلم كل بيت مصري قولي إزاي نوفر 3 مليون فرصة عمل خلال الـ 3 سنوات الجايين، 900 ألف فرصة عمل كل سنة زيادة عن الموجود في السوق، الرقم دا توقفوا قدامه لأن دا مش بسيط ومفيش دول في العالم على الأقل اللي زينا يعني تقدر توفر فرص عمل بالحجم دا سنويا".

وأضاف: "طيب يا ترى لغاية سنة 2030 النمو دا بالطريقة دي معناه المليون كل سنة طيب احنا هنقدر نوفر نوفر 8 مليون وظيفة قبل 2030، الدولة مش سايبة قطاع مش شغالة فيه بس الفكرة إنت يمكن بتمس قطاع بنفسك".  

المشروعات في كل القطاعات

في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لمحاربة البطالة، موضحا أن حديث الرئيس أمس بالإسكندرية على أن الدولة المصرية تسيير على طريق التنمية في كل المجالات وليس في إقامة الطرق فقط كما يدعى البعض وتدليله على ذلك بالجهود التي تبذل من أجل زرع مساحات زراعية كبيرة  وصلت إلى ٢٥٠ الف فدان هذا العام فقط .

وأضاف البدوي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك جهود تبذل أيضا من أجل بناء مصانع جديدة هذا بالإضافة إلى تنوع المشروعات التي تم افتتاحها بالإسكندرية يؤكد من جديد أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار التنمية من أجل المصريين، مشددا على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة منذ عدة أيام ثم افتتاح عدة مشروعات بالإسكندرية تؤكد أيضا على أن ثمار التنمية بدأت تظهر للنور وسيجنى المصريين ثمارها خلال المرحلة القادمة.

الأزمات العالمية تسبب ارتفاع الأسعار

وأوضح البدوي أن الرئيس السيسي صارح الشعب المصري بأن ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المواطنين  حاليا هو نتيجة أزمة عالمية وأصابت الجميع وبالطبع طالت المصريين ومع ذلك تسعى الدولة المصرية تخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادات وامتصاص جزء كبير من أثارها السلبية.

واختتم البدوي بأن هذه الزيارة حملت بشرى جديدة للمصريين وهى أن الدولة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل من أجل تقليل نسبة البطالة بين الشباب.

الرئيس السيسي مليون فرصة عمل فرصة عمل ارتفاع الأسعار الأزمات العالمية فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح محور المشير أبو ذكري

التنمية المحلية : برنامج مشروعك وفر 2 مليون فرصة عمل بالمحافظات | فيديو

ترشيحاتنا

الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان ضمن إستراتيجية الهيئة

ينطلق بعد قليل.. جامعة الدول العربية تدعم الصومال في محنته

128 ألف حالة أقل من 18 عاما.. ملامح قانون تجريم الزواج المبكر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

صافرات إنذار وإعلان طوارئ وتحذيرات.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ضابطة أردنية تدخل فى نوبة بكاء بعد إنقاذها مواطنا من الانتحار |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

بعد تعرضها للتنمر.. البلوجر إسراء أحمد تخضع لعملية تجميل

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ